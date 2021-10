Freudenberg: Sanierte Flecker Kirche im neuen Licht erleben

Die evangelische Kirche in Freudenberg erstrahlt nach der Sanierung in neuem Licht – wortwörtlich, denn ein Lichtdesigner entwickelte ein eigenes Konzept für das Gotteshaus. Es ist nicht die einzige Verbesserung, über die Pastor Thomas (im Bild) Ijewski sich freut.

Freudenberg. Die Evangelische Kirche in Freudenberg ist nach der Sanierung mit modernster Technik ausgestattet: Lichtanlage und Streaming-Equipment inklusive.

Wenn Gottesdienstbesucherinnen und -besucher nun nach abgeschlossener Sanierung in die evangelische Kirche Freudenberg kommen, sind die Kirchenbänke in warmes Licht getaucht. Der Altarraum liegt noch in relativer Dunkelheit – bis die Orgel aufspielt und prompt von kräftigen Scheinwerfern in Szene gesetzt wird. Wenn später im Gottesdienst Pfarrer Thomas Ijewski predigt, ändert sich die Beleuchtung erneut und rückt nun die Kanzel ins rechte Licht.

Ein Jahr hat die Sanierungsphase gedauert, seit gut zwei Wochen finden wieder Gottesdienste in der Freudenberger Kirche statt. Das neue Beleuchtungskonzept ist dabei nur eine der Neuerungen, wie es in einer Mitteilung des evangelischen Kirchenkreises Siegen heißt – dafür aber eine, die regelrechte Theateratmosphäre schafft. Die altehrwürdige Kirche wurde nicht nur optisch aufpoliert, sondern auch mit modernster Technik fit für die Zukunft gemacht. „Denn die beste Botschaft der Welt braucht die modernste Technik“, sagt Thomas Ijewski.

Flecker Kirche in Freudenberg: Modernste Technik und Denkmalschutz unter einem Hut

Die besondere Herausforderung dabei, so der Kirchenkreis: die moderne Technik – darunter auch umfangreiches Equipment zur Übertragung von Gottesdiensten im Internet – mit den Erfordernissen des Denkmalschutzes in Einklang bringen. Denn die 1606 errichtete Flecker Kirche im historischen Ortskern von Freudenberg sei der älteste noch erhaltene reformierte Kirchenbau in Westfalen.

Gut zwei Jahre intensive Planungsarbeit stecken in der Sanierung, in die Thomas Ijewski und das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Freudenberg diverse Experten einbezogen, von Architekten über Bauhistoriker bis zum Lichtdesigner. Das von diesem entwickelte Lichtkonzept sei ein Beispiel dafür, wie gut die Vereinigung von Denkmalschutz und Technik gelungen ist: Gesteuert wird die Beleuchtung über ein Touch-Display neben einem Seiteneingang zum Chorraum – für die Gemeinde unsichtbar. Und die Scheinwerfer sind so geschickt hinter den Deckenbalken platziert, dass Besucherinnen und Besucher sie beim Eintreten gar nicht bemerkt.

Freudenberg: Sanierung der Evangelischen Kirche wegen Feuchtigkeit unverzichtbar

Der Anlass für die Sanierung war jedoch ein anderer. „Im Herbst 2018 haben wir Insekten im Turm entdeckt und daraufhin einen Holzgutachter beauftragt“, berichtet der Pfarrer. Das überraschende Ergebnis: Die Insekten stellten kein Problem dar, sehr wohl aber die Feuchtigkeit, die aus dem Boden in die Holzsäulen im Innenraum der Kirche gezogen war. Das Holz der Säulen, die die Empore tragen, war modrig und bröckelig, es bestand dringender Handlungsbedarf.

Pfarrer Thomas Ijewski mit einem Stück einer der nun sanierten Holzsäulen. Foto: Jasmin Maxwell-Klein / Evangelischer Kirchenkreis Siegen

Als klar war, dass dafür der Boden der Kirche aufgerissen werden musste, entschied sich die Gemeinde zu weiteren Arbeiten: So wurden nicht nur die Holzsäulen saniert, sondern auch neues Parkett verlegt, die Holzbänke bekamen einen frischen Anstrich und die Hinterwand wurde gegen Feuchtigkeit isoliert und neu verputzt. Bei der Begutachtung der Kirche entdeckte der Holzgutachter schließlich doch noch unliebsame Insekten, wenn auch an anderer Stelle als ursprünglich vermutet: Der gemeine Nagekäfer, im Volksmund auch Holzwurm genannt, hatte einige Deckenbalken zerfressen. Weil für den Austausch das Kirchendach über ein Außengerüst geöffnet werden musste, wurde dann auch noch die Kirche von außen neu gestrichen.

Freudenberg: Sanierung der Flecker Kirche kostet rund 900.000 Euro

Insgesamt liefen Kosten in Höhe von rund 900.000 Euro auf. Allein 125.000 Euro davon seien durch Spenden aus der Kirchengemeinde und Bürgerschaft zusammengekommen, berichtet Thomas Ijewski sichtlich stolz. Weitere knapp 400.000 Euro machen Fördergelder vom Bund, dem Land NRW sowie kirchlichen Stiftungen aus, den Rest trägt die Gemeinde selbst, unter anderem aus Rücklagen.

Die Gemeindeglieder hätten die Sanierungsarbeiten mit großem Engagement begleitet und, wo möglich, auch tatkräftig mitangepackt, sagt der Pfarrer. Zusammen mit der Gemeinde freue er sich nun riesig, dass das Projekt abgeschlossen ist und die Kirche neben Gottesdiensten nun auch wieder für Veranstaltungen wie Konzerte bereitsteht. Wenn noch ein paar Restarbeiten im Innenraum erledigt sind, wird das historische Gotteshaus möglichst schnell auch wieder täglich geöffnet sein – und kann dann von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von den regelmäßig anreisenden Touristen aus Asien und Amerika im neuen Licht besichtigt werden, wie der Kirchenkreis schreibt.

