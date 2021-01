Freudenberg: Schrottauto nach Unfall zurückgelassen

Die Polizei in Siegen bittet um Mithilfe. (Symbolbild)

Freudenberg. Ein Autofahrer hat in Freudenberg Schilder und einen Stromkasten zerstört. Den Wagen ohne Zulassung ließ er er zurück.

Die Polizei in Siegen sucht nach einem Unfallverursacher, der am frühen Dienstagmorgen, 26. Januar, gegen 2.15 Uhr mehrere Verkehrsschilder und einen Stromkasten auf der Wilhelmshöhe in Freudenberg umgefahren hat.

Zeugen hatten der Polizei einen stark beschädigten Pkw gemeldet, der ohne Kennzeichen abseits der Straße auf mehreren Kabeln stand. Neben dem Fahrzeug fanden die Beamten beschädigte Verkehrsschilder sowie einen Stromkasten.

Polizei Siegen: Alfa Romeo nicht zugelassen

Das Auto erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Ermittlungen haben zudem ergeben,dass der schwarze Fiat Alfa Romeo aktuell nicht zugelassen ist.

Die Polizei in Siegen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

