Freudenberg: Täter verwüsten Gesamtschule – hoher Schaden

Die Polizei in Siegen ermittelt und bittet nach dem Einbruch in die Gesamtschule Freudenberg um Hinweise.

Büschergrund. Unbekannte wüten in der Gesamtschule Freudenberg, reißen Bewegungsmelder aus der Decke und verursachen hohen Schaden. Die Polizei ermittelt.

Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht auf Dienstag, 16. März, Zutritt zur Freudenberger Gesamtschule verschafft.

Zunächst brachen sie die Eingangstür auf, bevor sie gewaltsam in mehrere Räume einstiegen, wie die Polizei in Siegen am Mittwoch, mitteilt.

Polizei Siegen bittet um Hinweise

Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer, brachen einen Tresor auf und rissen Bewegungsmelder aus der Decke. Es entstand erheblicher Sachschaden. Angaben zur Tatbeute gibt es noch nicht.

Die Polizei in Siegen nimmt Hinweise unter 0271/7099-0 entgegen.

