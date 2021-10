Freudenberg: Tatsächlich Brandstiftung – Mädchen in Verdacht

Ein Carport brennt aus. Das ist einer von drei Bränden in Freudenberg, zu denen die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag, 29. September, ausrückt.

Siegen/Freudenberg. In Freudenberg brennt es an mehreren Stellen, ein BMW wird zerstört, der Schaden summiert sich auf 120.000 Euro. Die Verdächtigen? Noch sehr jung

Nach den drei Bränden in Freudenberg in der Nacht auf Mittwoch, 29. September, hat die Kriminalpolizei mehrere Mädchen als Verdächtige dingfest gemacht. Polizisten hatten die Beschuldigten in der Nähe der Tatorte angetroffen und kontrolliert. Die weiteren Ermittlungen haben den Verdacht erhärtet, so die Beamten.

Weitere Angaben wollen die Ermittler mit Blick auf das noch junge Alter der Mädchen nicht machen.

In der Straße „An der Alche“ brennt in der Nacht auf Samstag, 2. Oktober, ein Mülleimer. Foto: Kai Osthoff

In der Nacht auf Dienstag, 5. Oktober, haben erneut mehrere Brände Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Gegen 4.45 Uhr wurde die Polizei über einen brennenden Müllcontainer in der Siegener Morleystraße informiert.

Fünf weitere Feuer in Siegener Innenstadt

Es folgten insgesamt fünf weitere Brände im näheren Umfeld – Kirchweg, Wiesenstraße, Koblenzer Straße – bei denen unter anderem eine Matratze, Zeitungen und Sperrmüll in Brand gesetzt wurden. Im Nahbereich der Tatorte wurde ein 53-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

+++Lesen Sie auch: Siegen: Feuer im Mülleimer und Container – Brandstiftung+++

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei, heißt es weiter, nimmt „intensive Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen zum Schutz vor weiteren Bränden“ vor.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland