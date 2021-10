Freudenberg: Technikmuseum beendet Saison mit Oldtimertreff

Freudenberg. Das Technikmuseum Freudenberg beschließt die Saison 2021: Mit Oldtimertreffen, Schmieden, alten Maschinen und seiner historischen Modellkirmes.

Traditionell immer am letzten Sonntag im Oktober verabschiedet sich das Technikmuseum Freudenberg in die Winterpause. Bevor aber die historischen Maschinen in den Winterschlaf versetzt werden, zischt, rattert und rumpelt es am Sonntag, 31. Oktober, von 10 bis 18 Uhr noch einmal kräftig in dem beliebten südwestfälischen Erfolgsmuseum, wie das Team in einer Mitteilung verspricht.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Es gibt einen Bonus. Nicht nur das Technikmuseum beschließe an diesem Tag nämlich seine Saison. „Auch für die meisten Oldtimerfahrer endet mit dem nahenden Herbst- und Winterwetter die Fahrsaison“, heißt es weiter. Das sei ein Grund mehr, Oldtimerbesitzer und Motorradfahrer aus Nah und Fern einzuladen, eine letzte Runde mit den betagten Schätzchen zu drehen und das Technikmuseum Freudenberg zu besuchen. Als kleinen Anreiz haben Oldtimerfahrer gegen Vorlage des Fahrzeugscheins freien Eintritt. So hoffen die Museumsaktiven auf ein ständiges Kommen und Gehen sowie eine bunte Markenvielfalt. „Eine Zugabe, von der alle Museumsbesucher profitieren“, wie das Team überzeugt ist – denn schließlich können alle Gäste die historischen Fahrzeuge, wenn sie auf dem Gelände parken, in Augenschein nehmen.

Geschichte live erleben? Einfach der Hammer! In der Schmiedewerkstatt des Technikmuseums Freudenberg ist das möglich. Und an vielen anderen Stellen im Museum natürlich auch. Foto: Technikmuseum Freudenberg

Technikmuseum Freudenberg zeigt, wie es vor rund 120 Jahren in Fabriken aussah

Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch deutlich mehr Programm. Regelmäßige Maschinenvorführungen veranschaulichen, wie es in den Fabriken vor rund 120 Jahren ausgesehen hat. „Die große Möller-Dampfmaschine treibt über Transmissionen und Lederriemen die europaweit in ihrer Form einmalige mechanische Werkstatt an und sorgt auch dafür, dass in der alten Schmiede gleich nebenan die Museums-Schmiede ihr Handwerk vorführen können“, heißt es weiter. Auf „ungeahntes Interesse“ sei in dieser Saison auch die im Technikmuseum präsentierte historische Modellkirmesgestoßen. Die fragile Technik dieses Unikats erfordert besonderes Geschick des Bedienpersonals – und besticht durch eine ungeheure Fülle liebevoller Details.

+++ Lesen Sie hier: Freudenberg: Heimatfreunde nehmen den Flecken in den Blick+++

Darüber hinaus wird an den historischen Webstühlen gewebt und im außerschulischen Lernort bietet Gudrun Denker Bastelangebote für Kinder an. Für die Jungen und Mädchen – aber nicht nur für die – dreht ein letztes Mal für diese Saison die Garteneisenbahn ihre Runden und lädt Groß und Klein zum Mitfahren ein. Und bei all dem zieht der Duft von im museumseigenen Backhaus gebackenem Blechkuchen durch die Räume und über das Gelände und macht Lust auf einen Gang ins Café. Letzteres ist unter Wahrung der 3G-Regelung geöffnet. Im Außenbereich ist der Aufenthalt auch ohne 3G gestattet. Im gesamten Museum allerdings gilt Maskenpflicht.

+++ Lesen Sie hier: Freudenberg: Technikmuseum will Industriegeschichte erzählen+++

Der Parkplatz auf dem Museumsgelände ist für die historischen Fahrzeuge reserviert. Besucherinnen und Besucher ohne Oldtimer können den Parkplatz oberhalb des Eicher Weihers nutzen. Weitere Informationen gibt es auf technikmuseum-freudenberg.de

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland