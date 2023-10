Freudenberg: Uhren-Schätze sind Attraktion im Altem Flecken

Freudenberg. Die neu gestaltete Uhrenabteilung ist den Uhrmachern des Siegerlandes gewidmet – wozu auch die Deuzer Fabrik für „Amtsuhren“ gehört.

Dr. Ingrid Leopold, 4Fachwerk-Vize-Vorsitzende, zitierte am Schluss der Feierstunde zur Eröffnung der neuen Uhrenetage im 4Fachwerk-Museum den Dichter Carl Loewe (1796-1869). Der hatte seine Wertschätzung für die Uhr formvollendet in Gedichtform gebracht: „Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag; Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag. In meinen Leiden und Freuden, in Sturm und in der Ruh, was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Seit einer Vielzahl von Wochen hatten Handwerker den Takt im Dachgeschoss des Museums vorgegeben. Jetzt konnte die neu gestaltete Uhrenpräsentation der Öffentlichkeit vorgestellt werden. „Handwerk trifft Kunst“, formulierte Bürgermeisterin Nicole Reschke in ihrem Grußwort. „Johann Peter Stahlschmidt gehört zur Freudenberger Stadtgeschichte,“ urteilt Reschke über den berühmten in Plittershagen geborenen Uhrmacher. Sie sei sehr froh, dass dessen Erbe vom 4Fachwerk-Museum bewahrt werde. „Wir sollten uns Zeit nehmen, dieses anzuschauen.“

+++ Lesen Sie auch: Uhren, Trecker, Dampfmaschine: Schätze in Freudenberg +++

Informationen digital aufbereitet

Klaus Siebel-Späth, der das Projekt „Uhrenabteilung“ für das Museum betreut, schilderte den Ausgangspunkt der ersten Überlegungen zum Umbau. Im Jahr 2018 habe 4Fachwerk eine weitere Stahlschmidt-Uhr geschenkt bekommen. „Wir haben ein Platzproblem“ so die damalige Analyse. Unter den 4Fachwerk-Mitgliedern befand sich der Ausstellungs-Designer Kasimir Zembala, der mit einem Modell die Neugestaltung visualisierte. Daraus wurden konkrete Pläne entwickelt . 2022 gelang es dem Museum, aus dem Programm „Neustart Kultur – Pandemiebedingte Investitionen für Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der Kulturlandschaft“ eine Förderung zu erhalten. Rund 45.000 Euro investierte der Verein in die Ausstellungs-Optimierung und erhielt dafür einen Zuschuss von 85 Prozent. „Wir haben Themenräume in der Ausprägung ihrer jeweiligen Zeit gestaltet“, so Klaus Siebel-Späth. Eine weitere Neuerung: „Alle Informationen zu den Uhren haben wir digital aufbereitet. Bilder und Texte können über einen Touch-Screen-Bildschirm in der Ausstellung aufgerufen werden.“ So gelinge es auch, immer wieder Neuigkeiten einzupflegen.

+++ Lesen sie auch: Freudenberg: Geld vom Land – Großer Wurf für Technikmuseum +++

Nicht nur Stahlschmidt

Einen interessanten Einstieg in die Forschung der Bodenstanduhren bot Ian Fowler, der dem Museum als Uhrenhistoriker seit vielen Jahren verbunden ist. Fowler stellt klar: „Die Sammlung hier soll nicht nur Stahlschmidt in den Mittelpunkt stellen, sondern die regionalen Uhrmacher des Siegerlandes insgesamt würdigen.“ Neben der Familie Stahlschmidt zählt Fowler Johann Heinrich Graef und Friedrich Müller in Freudenberg, Johann Justus Brücher und Richard Becher in Hilchenbach, sowie Hensel in Niederfischbach zu den weiteren bedeutenden Uhrmachern in der Region. Einen interessanten Aspekt bot Fowler mit seinem Blick auf die fast vergessene Siegerländer Uhrenfabrik „Actien-Regulateur Fabrik Deuz, vorm. Gebr. Jung & Co.“. Die Firma stellte maschinell Uhrenköpfe her und durfte später die Postämter des Deutschen Reiches mit „Amtsuhren“ beliefern.

„Wir wollen unsere Ausstellung kontinuierlich verbessern,“ erklärte Fowler am Schluss seines Vortrages. Anschließend nahmen sich die vielen Gäste in der Tat viel Zeit, das neu gestaltete Dachgeschoss in Augenschein zu nehmen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland