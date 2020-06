Freudenberger Freilichtbühne wendet Insolvenz ab

Freudenberg. Der Komplettausfall der Spielzeit wegen Corona bringt die Freilichtbühne Freudenberg in Bedrängnis. Sie bittet um Spenden.

Die Südwestfälische Freilichtbühne musste durch die Corona-Krise die Spielzeit 2020 absagen und bittet nun um finanzielle Unterstützung für die Überbrückung bis 2021.

Auf Verkauf von Eintrittskarten angewiesen

Seit 1954 wird jeden Sommer am Kuhlenberg in Freudenberg Theater gespielt. „Häufig wurden technische und personelle Widrigkeiten überwunden und immer wieder dem oft unangenehmen Siegerländer Wetter getrotzt. Aber nie sind mehr als mal ein paar Vorstellungen ausgefallen“, heißt es in der Pressemitteilung, „um so schwieriger ist jetzt die Situation des Traditionsvereins in Freudenberg.“

Die Freilichtbühne benötige für die Inszenierung der Stücke für Kulissen, Kostüme, Perücken, Pyrotechnik und Requisiten jedes Jahr ungefähr 300.000 €. Darin enthalten sind auch die laufenden Kosten für den Unterhalt des Spielgeländes und seiner Gebäude. Nur etwa zehn Prozent dieser Summe erhalte der Verein aus öffentlichen Töpfen und Spenden. Für die übrigen 90 Prozent sind die ehrenamtlichen Theaterschaffenden auf den Erfolg der Inszenierungen und die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten angewiesen.

Kein Schutzschirm fürs Ehrenamt

„Man erspielt sich im wahrsten Sinne des Wortes das Budget, um den Theaterbetrieb am Leben zu erhalten“, stellt der Verein fest, „diese Einnahmen fallen in diesem Jahr komplett weg.“ Da die ehrenamtliche Vereinstätigkeit nicht als systemrelevant geltet und auch keine Existenzen unmittelbar bedroht seien, gebe es keine staatlichen Mittel, wie sie in anderen Bereichen in der Krise zur Verfügung gestellt werden.

Inszenierung für 2021 noch nicht gesichert

Dem Vorstand der Freilichtbühne sei es gelungen das Schlimmste zu verhindern und die Insolvenz des Vereins abzuwenden. Dazu wurden Kosten in das Jahr 2021 verschoben, Duldungsvereinbarungen mit Gläubigern getroffen und Kreditlinien verlängert. Damit es 2021 Theaterinszenierungen am Kuhlenberg geben kann, sieht sich die Freilichtbühne auf Spenden angewiesen. „Jeder Euro ist hoch willkommen.“ Auch Vorschläge für Aktionen und andere Ideen zur Unterstützung seien sehr willkommen.

Auf der Website der Freilichtbühne findet sich auch eine Möglichkeit zur Spendenabgabe: www.freilichtbühne-freudenberg.de

