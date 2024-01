Kirche Freudenberger Pfarrer will Superintendent in Iserlohn werden

Oberholzklau/Iserlohn Oliver Günther ist seit 2015 Pfarrer in Oberholzklau. Nun will er das Siegerland verlassen und neuer Chef des Kirchenkreises Iserlohn werden.

Oliver Günther, seit 2015 Pfarrer der Kirchengemeinde Oberholzklau, möchte Superintendent des Kirchenkreises Iserlohn werden. Die Wahlsynode findet am Samstag, 27. April, statt. Weitere Kandidatin für das Amt ist Sandra Sternke-Menne, Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Brackel im Kirchenkreis Dortmund.

„Ich wünsche mir eine Kirche, die auf der Höhe der Zeit in der Mitte unserer Gesellschaft präsent ist“, sagt Oliver Günther. Der 50-schätzt am Kirchenkreis Iserlohn nach eigenem Bekunden die Vielfalt, mit der die Kirche an den unterschiedlichen Orten präsent ist. Für ihn zeichne sich Kirche dadurch aus, kreativ nach Lösungen zu suchen und Dinge einfach auszuprobieren, heißt es in seiner Vorstellung auf der Homepage des Kirchenkreises Iserlohn. Dazu zähle er beispielsweise „die mutige und entschlossene Umsetzung des IPT-Konzeptes“, also interprofessioneller Pastoralteams.

Kirchenkreis Siegen: Oliver Günther will Superintendent in Iserlohn werden

„Doch auch die Herausforderungen hat er im Blick: die immer dramatischeren Austrittszahlen und die geringeren Einnahmen durch Kirchensteuern“, heißt es weiter. „Wir erleben, dass Kirche immer unbedeutender wird, in der Gesellschaft und der öffentlichen Wahrnehmung“, sagt Oliver Günther. Dies schmerze ihn zutiefst und diese Entwicklung erfordere eine selbstkritische Analyse. Die Frage dürfe nicht lauten, wie die Menschen zurück zur Kirche finden, sondern: „Wie finden wir zu den Menschen zurück?“.

„Zeitgemäße Leitung in der Kirche bedeutet für Oliver Günther, nicht nur auf der Grundlage faktenbasierter Analysen die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen, sondern es geht ihm vor allem auch um die Frage, mit welcher Haltung der Zukunft begegnet wird“, so der Kirchenkreis Iserlohn. „Er möchte alternative Sicht- und Herangehensweisen aufzeigen und Herausforderungen als Chance begreifen, um den Umbau von Kirche konstruktiv zu gestalten.“ Hoffnung sei dabei für ihn ein zentrales Leitmotiv: „Ich werbe leidenschaftlich für eine Kirche, die sich nicht zurückzieht.“

Freudenberg: Oliver Günther seit 2015 Pfarrer in Oberholzklau

Seit 2015 ist Oliver Günther Pfarrer in der Kirchengemeinde Oberholzklau im Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein. Im Synodalen Finanzausschuss gehörte er zum Leitungsteam. Davor war er zwei Jahre Superintendent im Ev. Kirchenkreis Prignitz in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, bevor er das Amt aus familiären Gründen freiwillig aufgab. Er ist zertifizierter Mediator und qualifiziert als systemischer Organisationsentwickler und Gemeindeberater. „Er ist verheiratet und hat aus erster Ehe zwei Töchter, die schwerpunktmäßig bei ihm leben“, schreibt der Kirchenkreis Iserlohn.

