Freudenberger Rat: Start mit Harmonie und neuen Gesichtern

Bei der Wahl der beiden stellvertretenden Bürgermeister in der konstituierenden Ratssitzung kommt es zu einer kleinen „Panne“: Der Altersvorsitzende Hans-Joachim Quast (CDU) hat die Ratsmitglieder einzeln aufgerufen und schreitet dann selbst zur Wahl. Roger Wagener (SPD) eilt nach vorn und gibt an, vergessen worden zu sein. In den Reihen wird derweil über die US-Wahl diskutiert.

Auftakt der Freudenberger Ratssitzung

In der Büschergrunder Schulaula gibt es keine Probleme, keinen Streit und überhaupt einen sehr harmonischen Ton zu Beginn der neuen Wahlperiode. Auch Roger Wagener darf natürlich noch abstimmen. Tatsächlich sind die Ergebnisse für die Stellvertreter Nicole Reschkes die einzigen an diesem Abend, die nicht einstimmig ins Protokoll eingehen. Daniel Knie (SPD) wird mit 30 von 32 möglichen Stimmen zum 1. stellvertretenden Bürgermeister gewählt, bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung. Alexander Held (CDU) erhält als zweiter Stellvertreter 31 Ja-Stimmen und ein Nein.

Ortsvorsteher Das sind die Ortsvorsteher in der neuen Wahlperiode: Alchen: Henrik Irle; Bottenberg: Michael Ohrndorf; Bühl: Ramona Plaschke; Büschergrund: Matthias Irle; Dirlenbach: Annette Bäumer; Heisberg: Wolfgang Berg; Hohenhain: Heinrich Fischbach; Lindenberg: Arno Krämer; Mausbach: Stephan Marx; Niederholzklau: Michael Stahlschmidt; Niederheuslingen: Jörg Gebser; Niederndorf: Michaela Kämpf; Oberfischbach: Achim Loos; Oberheuslingen: Andreas Schmidt; Oberholzklau: Christian Tigges; Plittershagen: Hartmut Hekter.

Außer der Bürgermeisterin, die noch in Quarantäne ist – „es geht ihr gut, sie kommt auch bald raus“, sagt Hans-Joachim Quast und verliest einen Gruß von ihr – fehlen zwei Stadtverordnete wegen Krankheit. Er sei der älteste im Rat und zugleich am längsten dabei, „21 Jahre“, hat sich Quast zu Beginn vorgestellt, weil er sehr viele neue Gesichter sehe. „Bleiben Sie dabei. Es macht richtig Spaß, wenn man etwas für seine Stadt erreichen kann“, gibt er den neuen Kollegen mit auf den Weg. Und bittet nebenbei um einen fairen und sachlichen Umgang in den kommenden Jahren.

Freudenberger Bürgermeisterin wünscht sich Kooperationsbereitschaft

Das hat auch die Bürgermeisterin eingefordert, die in ihrem Grußwort von vielen wichtigen Aufgaben der künftigen Wahlperiode spricht und sich Sachlichkeit, ein offenes Ohr für die Meinung anderer sowie Kooperationsbereitschaft wünscht.

Damit nehmen es die Freudenberger offensichtlich ernst in diesem Herbst. Der Konsens beim Neuzuschnitt der Ausschüsse wird von allen hervorgehoben. Die Fraktionsvorsitzenden danken sich gegenseitig und Daniel Knie als Sitzungsleiter „allen vier“, weil sie durch die sehr konstruktive Vorarbeit bei allen Vorlagen längere Diskussionen an diesem Abend erspart hätten.

Umweltausschuss fällt weg

Daniel Knie, der von Hans-Joachim Quast den Vorsitz übernommen hat, bedankt sich beim gesamten Rat für das Vertrauen, „sicher auch im Namen von Alexander Held“ – der stimmt zu – und kündigt für sich eine aufmerksame und unabhängige Arbeit an, hofft dabei, „weiterhin eine gute Figur“ in seinem Ehrenamt zu machen.

Alle anderen Vorlagen werden einstimmig verabschiedet, die Liste der Ortsvorsteher ebenso wie die Wiederwahl des Altstadtbeauftragten Richard Flender und die Vertreter bei der Sparkasse und in anderen Gremien. Hingewiesen wird noch darauf, dass der Wegfall des Umweltausschusses keineswegs eine Geringschätzung dieses Themas bedeuten solle. Vielmehr werde es aufgewertet, durch die Verschiebung und zwingende Beachtung in der Arbeit dreier anderer Ausschüsse.

Die Ausschüsse des Freudenberger Rats

Das sind die neu gebildeten Ausschüsse und ihre Vorsitzenden:

Stadtentwicklung und Digitalisierung: Johannes Werthenbach (CDU);

Rechnungsprüfung: Alexander Held (CDU);

Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren: Tobias Bröcker (Grüne);

Betriebe: Wolfgang Samol (CDU);

Bau und Verkehr: Tim Kröning (SPD);

Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik: Nico Ginsberg (SPD).

