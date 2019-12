Debatte Fridays For Future Siegen „gekaufte Statisten“? Jusos empört

Siegen-Wittgenstein/Wilnsdorf. Jusos Siegen-Wittgenstein verurteilen Äußerungen von Gabriele Wagener im Rat Wilnsdorf: Das sei zynisches Verhalten und eine Verschwörungstheorie

Dass die Wilnsdorfer CDU-Vorsitzende Gabriele Wagener in der Ratssitzung Fridays For Future als „gekaufte Statisten, um diese Klimahysterie auszulösen“ bezeichnet hat (wir berichteten), hat bei den Jusos Siegen-Wittgenstein für Empörung gesorgt. Sie solidarisieren sich mit den Klimademonstranten und verurteilen die Aussage Wagener aufs Schärfste, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir sind schockiert über dieses zynische Verhalten und weisen diese Verschwörungstheorie in aller Deutlichkeit zurück“, so die Jusos weiter. Den Einsatz für eine lebenswerte Zukunft und eine effektive Bekämpfung des Klimawandels „in dieser Art und Weise herabzuwürdigen, lässt tief blicken.“

„Glaubt sie nicht an den menschengemachten Klimawandel?“

Die Behauptung, die Demonstranten wären „gekaufte Statisten“, fehle jegliche Grundlage und zeuge von einer besorgniserregenden Wahrnehmung der Realität: „Wie kommt Frau Wagener auf die Idee, dass Millionen von Menschen, die weltweit für ihre Zukunft auf die Straßen gehen, allesamt gekauft sind? Und wer soll sie gekauft haben?“, fragen sie die Wilnsdorfer CDU-Vorsitzende.

Auch der Begriff „Klimahysterie“ sei mehr als befremdlich. „Glaubt Gabriele Wagener nicht an den menschengemachten Klimawandel? Sieht sie in der Bewältigung der Klimakrise nicht eine Aufgabe von höchster Priorität?“ Anscheinend sei sie der Meinung, dass die Debatte über eine wirkungsvolle Klimapolitik nicht mehr als eine unnötige und aufgeblasene Debatte sei.

Wilnsdorfer CDU soll sich von Aussage ihrer Vorsitzenden distanzieren

„Wir fordern die Wilnsdorfer CDU auf, sich zu erklären und sich deutlich von der Aussage ihrer Vorsitzenden zu distanzieren. Wir haben eine kommende Generation, die sich um ihre Zukunft Gedanken macht. Und diese jungen Menschen gilt es zu unterstützen und nicht zu diffamieren! Schämen sie sich Frau Wagener!“

