Friedensgebet: Deutsch-ukrainisches Miteinander in Siegen

Das Ökumenische Friedensgebet in der katholischen Kirche St. Michael in Siegen vereinte Menschen aus verschiedenen Konfessionen.

Siegen. Zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs kamen rund 70 Besucher zum Ökumenischen Friedensgebet in die katholische Kirche St. Michael in Siegen zusammen.

Das Ökumenischen Friedensgebet für die Ukraine in der katholische Kirche St. Michael in Siegen begann mit 45 Sekunden Stille. Genau 45 Sekunden haben die Menschen in der ost-ukrainischen Stadt Charkiv Zeit, um nach einem Luftalarm einen Bunker oder Schutzraum aufzusuchen, erklärte Dirk Hermann, Friedens-Beauftragter des Evangelischen Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein, den rund 70 Anwesenden.

Gestaltet wurde das Friedensgebet außerdem vom Pfarrer im Ruhestand Wolfgang Winkelmann und Gemeindereferentin Irmtrud von Plettenberg aus dem Katholischen Pastoralen Raum Siegen-Freudenberg. Auch zwei ukrainischen Pfarrer waren dabei: Andriy Radyk kommt regelmäßig für Gottesdienste aus Bielefeld nach Siegen und versteht sich als Seelsorger für Menschen aus der Ukraine in Westfalen. Roman Kisil ist Priester der Griechisch-Katholischen Kirche in der Ukraine und arbeitet jetzt in Wissen im Katholischer Kirchengemeindeverband „Obere Sieg“.

Friedensgebet ist ein Gemeinschaftsprojekt

Die Musik für das Friedensgebet entstand ebenfalls im deutsch-ukrainischen Miteinander: Dekanatskirchenmusikerin Helga Lange spielte die Orgel, Sopran sang Olena Slobodyska, die wegen des Krieges derzeit im Siegerland lebt.

Andriy Radyk las den Zuhörenden auf Ukrainisch die Seligpreisungen aus Jesu Bergpredigt vor, Dirk Hermann und Wolfgang Winkelmann sprachen im Verkündigungs-Teil über Tobias Kammerer. Der in Württemberg geborene Künstler hat nicht nur den Kirchenraum der evangelischen Kirche St. Paul im ukrainischen Odesa gestaltet, sondern auch Fenster-Gruppen der Siegener St.-Michael-Kirche.

Weitere Friedensgebete geplant

Der erste Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine als Anlass des Friedensgebets führte in Siegen eine Gemeinde aus verschiedenen Menschen und Konfessionen zusammen, die in ganz unterschiedlichem Maße vom Krieg in der Ukraine betroffen waren. Regelmäßige Friedensgebete finden auch weiterhin - fernab von Jahrestagen - in Siegerland und Wittgenstein statt.

