Friedhöfe Siegen: Muslimen fehlt Platz für ewige letzte Ruhe

Siegen/Kreuztal. Auch Kreuztal bietet bald Grabstätten für islamische Bestattungen ein. Bei Todesfällen ist die Not der Angehörigen mittlerweile groß.

Wo können Verstorbene in Siegen und Umland nach muslimischen Vorschriften beigesetzt werden? Der Runde Tisch der Religionen hat zu einer Informationsveranstaltung in der Geisweider Selimiye-Moschee Nando Rujanski von der Friedhofsverwaltung der Stadt Siegen), den Kreuztaler Otto Henrik Giesler von der Bestatterinnung NRW und die muslimische Bestatterin Birgit Cakir als Referenten eingeladen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Siegen hat keinen Platz mehr für auswärtige Verstorbene

Nachdem die Zahl der Bestattung von Muslimen stark angestiegen ist, sind Bestattungsunternehmen und Friedhofsträger vor neue Herausforderungen gestellt. Die Stadt Siegen, die seit 1996 auf dem Lindenberg-Friedhof Grabstätten für Beisetzungen nach muslimischem Bestattungsritus anbietet, musste, da geeignete Flächen nur begrenzt zur Verfügung stehen und eine hohe Nachfrage aus Nachbarkommunen und angrenzenden Landkreisen bestand, dieses Angebot auf Siegener Bürgerinnen und Bürger begrenzen. Die Gräberfelder sind nicht beliebig erweiterbar – die Gräber müssen nach muslimischem Verständnis nach Mekka ausgerichtet sein und die hierzulande üblichen Hanglagen sind dafür oft wenig geeignet.

+++ Lesen Sie auch: Friedhöfe: Warum Siegen mehr muslimische Gräber benötigt +++

Aufgrund der Begrenzung in Siegen haben die Kommunen Freudenberg und Kreuztal inzwischen auch muslimische Gräberfelder bereitgestellt. Weitere Friedhofsträger im Siegerland müssten noch nachziehen, fordert der Runde Tisch in einer Pressemitteilung. Versterben etwa Netphener, Burbacher oder Neunkirchener Muslime, müssen die Angehörigen sie in Köln oder Essen beerdigen, wenn sie sich an ihre religiösen Vorgaben gebunden fühlen. Ansonsten stehen hier natürlich die ortsüblichen Grabstellen zur Verfügung.

Regeln Wichtig für eine muslimische Bestattung (Erdbestattung, keine Feuerbestattung) sind die rituelle Waschung im Krankenhaus oder in der Moschee, die Ausrichtung des Grabes nach Mekka, möglichst Bestattung im Kefen (Tuch) ohne Sarg und die ewige Ruhe (keine Wiederbelegung des Grabes).

Angehörige müssen nach Köln oder Essen ausweichen

Problematisch ist, wie immer im Todesfall, dass Angehörige sehr schnell Entscheidungen treffen müssen, über deren Folgen sie sich möglicherweise – meist aus sprachlichen oder kulturellen Gründen - nicht im Klaren sind. So ist im Bereich der Stadt Siegen nur durch den Erwerb eines Wahlgrabes eine theoretisch „ewige“ Ruhezeit möglich, indem das Grab jeweils nach dreißig Jahren immer wieder gekauft werden kann. Aus Kostengründen wird aber häufig das Reihengrab gewählt, das jedoch jeweils nactattet werden.

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal: Bestattungen nach Regeln des Islam werden möglich ++++

Bei der Notwendigkeit schneller Entscheidungen ist es müßig, eine Bestattungsanfrage an einen Friedhofsträger zu richten, der bisher kein muslimisches Gräberfeld eingerichtet hat. „Da eine Bestattung nach muslimischen Regeln möglichst schnell zu erfolgen hat, kann keine längere Beratung abgewartet werden und man weicht nach Essen oder Köln aus“, weiß der Runde Tisch. Ausbleibende Anfragen wiederum signalisierten den Friedhofsträgern, dass vermeintlich kein Bedarf“ an muslimischen Gräberfeldern bestehe.

Denkbar: Moscheegemeinde als Träger für neuen Friedhof

Deutlich wurde die Not der Bestattungsunternehmen, den Angehörigen im akuten Trauerfall die komplizierten Rahmenbedingungen nahe zu bringen. Ein politisches Engagement der muslimischen Verbände und Moscheevereine sowie der Migranten-Selbstorganisationen wäre hier hilfreich – so eine Stimme aus der Diskussion. Eine konzeptionelle Herangehensweise müsse mit den Friedhofsträgern entwickelt werden. Oder Moscheegemeinden müssten selbst die Trägerschaft für einen Friedhof übernehmen.

Auf jeden Fall wünschenswert, da waren sich alle Beteiligten einig, wäre eine gute Öffentlichkeitsarbeit in den muslimischen Communities. Da inzwischen immer weniger Muslime die Rückführung in ihre ursprüngliche Heimat anstreben, sondern sich mehr und mehr für eine Bestattung in Deutschland aussprechen, muss zu dem Thema mit all seinen Facetten auch unabhängig vom akuten Todesfall informiert werden. Der Runde Tisch: „Dazu gehört nicht nur die Ermöglichung der Bestattung nach muslimischem Ritus seitens der hiesigen Friedhofsträger, sondern auch die Wahrung hiesiger Gepflogenheiten – etwa bei der Gestaltung der Grabstellen, die in den Herkunftskulturen oft ganz anders aussieht als in Deutschland.“

Bald neues Bestattungsfeld in Krombach

Die Stadt Kreuztal wird auf dem Friedhof in Krombach im September eine weitere Gemeinschaftsgrabanlage für 120 Urnen anlegen und im Anschluss daran ein muslimisches Bestattungsfeld einrichten. Neben der Bestattung im Einzelwiesengrab mit Ausrichtung zur Kaaba in Meka wird auche ine Grabfläche für totgeborenen Kinder sowie Kindergräber das Angebot für Bestattungen nach religiösen Riten des Islam ergänzen. Der Infrastrukturausschuss wird darüber am Montag, 22. Mai,. beraten. „Ein ewiges Ruherecht besteht nicht, die Ruhezeit beträgt grundsätzlich 30 Jahre“, heißt es in der Vorlage. Die Beisetzung des Leichnams kann in einem Sarg oder in einem Leichentuchvorgenommen werden Ein zentraler Sammelplatz mit Ritualstein wurde zusätzlich in die Planung aufgenommen. Dort soll sich die Trauergemeinde während der Beisetzung aufhalten können.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland