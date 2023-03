Friedhofshallen in Netphen: Lohnt sich der Erhalt noch?

Besonderer Fälle

Der Umweltausschuss beschloss einstimmig die Gründung eines Arbeitskreises für die weitere Entwicklung des Friedhofes in Dreis-Tiefenbach mit unterschiedlichen Interessensvertretern. Anlass war ein Antrag der UWG-Fraktion zur Aufwertung des Geländes.

„Auf den Friedhöfen in Netphen ist nicht alles in Ordnung“, betont Klaus-Peter Wilhelm. Die Wege auf dem in Dreis-Tiefenbach hätten zum Beispiel Mängel und auch die Wasserentnahmestellen seien dort in einem „erbärmlichen Zustand“. Generell gäbe es „viele Baustellen“ auf dem Friedhof in Dreis-Tiefenbach. „Er wird ausgedünnt, weil Gräber eingeebnet werden“, beklagt Klaus-Peter Wilhelm. Es gebe aber Flächen auf dem Gelände, die anderweitig genutzt werden könnten.

Für Hainchen stellte Andreas Fresen im Ausschuss verschiedene erste Vorschläge für einen Friedhofspavillon vor. „Wir müssen gucken, was draus gemacht wird.“