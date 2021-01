Friesenhagen: Corona-Ausbruch in Pflegeeinrichtung, 4 Tote

Siegen/Friesenhagen Im Haus St. Klara in Friesenhagen sind zahlreiche Menschen mit Covid-19 infiziert. Träger der Einrichtung ist die Marien Gesellschaft.

In einer Wohn- und Pflegeeinrichtung der Marien Gesellschaft Siegen haben sich bislang 20 Bewohnerinnen und Bewohner mit Covid-19 infiziert. Vier sind in Krankenhäusern "trotz teils intensivmedizinischer Behandlung" verstorben, wie die Marien Gesellschaft mitteilt. Betroffen ist das Haus St. Klara in Friesenhagen (Kreis Altenkirchen, nahe Freudenberg). Auch neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind infiziert und befinden sich derzeit in Quarantäne.

"Bislang ist es uns gelungen, Ausbrüche in unseren sechs Wohn- und Pflegeeinrichtungen zu unterbinden", heißt es weiter. Nun zeige sich aber, dass das Virus kurz vor Weihnachten in die Einrichtung gelangt sei. Das Kreisgesundheitsamt Altenkirchen habe bereits beim Auftreten des ersten Falles einen Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot verhängt.

St. Marien-Krankenhaus Siegen und Kreisgesundheitsamt Altenkirchen arbeiten eng zusammen

"In enger Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt und dem St. Marien-Krankenhaus Siegen wurden alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ergriffen", betont die Marien Gesellschaft. "Uns als Betreiber von Haus St. Klara macht der unerwartete Ausbruch sehr betroffen und unsere Gedanken sind bei den erkrankten Menschen und ihren Angehörigen."

Mehr Nachrichten und Bilder aus dem Siegerland finden Sie hier.

+++Keine Nachricht aus dem Siegerland verpassen: Melden Sie sich hier für den kostenlosen Newsletter an.+++