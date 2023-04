Frontalzusammenstoß auf der B 62: Zwei Verletzte

Freusburg. Zwei Menschen, darunter eine Siegenerin, wurden bei einem Unfall auf der B 62 in Freusburg verletzt,

Bei einem Unfall auf der B 62 wurden am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt. Ein 62-jähriger Fahre, der mit seinem Mercedes in Richtung Kirchen unterwegs war, war bei Freusburg in einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er stieß mit dem entgegenkommenden Passat einer 41-jährigen Siegenerin frontal zusammen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Beide Fahrer wurden verletzt, aus Siegen war der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Unfallursache ist ungeklärt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 62 wurde für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde über Katzwinkel umgeleitet.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland