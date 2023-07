Frontalzusammenstoß: Beifahrerin wird bei Unfall verletzt

In Neunkirchen-Salchendorf kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall auf der Wildener Straße.

Neunkirchen-Salchendorf. Ein Toyota-Fahrer kollidierte am Samstagnachmittag mit einem Seat in Neunkirchen. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Ein Sachschaden von 30.000 Euro sowie eine verletzte Beifahrerin sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr auf der Wildener Straße im Neunkirchener Ortsteil Salchendorf ereignete.

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Toyota von Wilden kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen unterwegs; mit im Fahrzeug saß eine Beifahrerin. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 43-jähriger Seat-Fahrer entgegen, in dessen Fahrzeug seine Ehefrau sowie ein 20 Monate altes Kleinkind saß. Der Seat-Fahrer hielt auf seiner Fahrspur an und beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Der Fahrer des Toyota geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem stehenden Seat.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich die Beifahrerin des Seats nach ersten Polizei-Informationen schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung durch den Notarzt in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Alle anderen Personen wurden nicht verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Salchendorf alarmiert, die neben dem Ausstreuen von Bindemittel auch die Batterien an den verunfallten Fahrzeugen abklemmte. Ebenso sperrten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

