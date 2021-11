Für 2022: Wir verlosen fünf Kalender auf Siegerländer Platt

Nico Eggers gibt einen Kalender in Siegerländer Platt heraus.

Netphen. Nico Eggers und sein Netphener Team geben zum zweiten Mal einen Kalender mit Wörtern und Redewendungen auf Siegerländer Platt heraus.

„Bim Blätz dr Dösch botze.“ Nein, um „Blitz“ geht es da nicht, um „Tasche“ auch nicht, und „Botze“ ist hier auch nicht das Siegerländer Wort für „Hose“. „Dät is en Desbedierdommes.“ Keine Ahnung? „Dat is en Stääre.“ Na gut – ein „Städter“? Fast: „Die Stadt“, damit ist hierzulande immer Siegen gemeint. Also: „Das ist jemand aus Siegen.“

Den Stoff zum Vokabellernen gibt es vielfach: Zwölf Blätter, für jeden Monat eines, und ein Titelblatt – das ist der Kalender auf Siegerländer Platt, den Nico Eggers und sein Team gestaltet haben. Nach dem erfolgreichen Debüt im vorigen Jahr wurden ihm die ersten Exemplare des Platt-Kalenders für 2022 förmlich aus der Hand gerissen. Inzwischen ist die zweite Auflage da.

„Richtige Siegerländer“ haben mitgeholfen

„Nach dem ersten Kalender nur mit Worten haben wir nun ganze Sätze und Sprüche für den Kalender zusammengestellt“, berichtet Nico Eggers, der Inhaber von Futura Druck in Netphen, der auch Vorsitzender des Heimatvereins Netpherland ist. „Ohne die Mithilfe von richtigen Siegerländern und Siegerländerinnen wären wir nicht in der Lage solch einen Kalender zu erstellen.“ Besonders erwähnt er Christel Eggers und Christel Brück, die viele Begriffe und Redewendungen beigetragen haben.

Besondere Herausforderung sei die Schreibweise der Wörter: Platt wird ja „geschwätzt“ und nicht geschrieben. „Da hat es so manche Diskussion gegeben“, berichtet Nico Eggers. Manche Worte werden zudem schon von Ort zu Ort anders ausgesprochen – manche haben dann sogar eine andere Bedeutung. „,Das Platt hier im Kalender basiert auf dem Netpher Platt, denn unser gesamtes Team stammt aus Netphen.“

Siegerländer Platt soll nicht aussterben

Den Monaten wurden Themen zugeordnet: „So schwätze mer no mo“, „It´s sin mer krank“ und natürlich der „Hauberch“. Der Wortschatz scheint unerschöpflich – wenn es nach Nico Eggers und seinem Team ginge, hätte das Jahr womöglich ein paar Monate mehr. Worte, grafisch wie Bilder angeordnet – ausschließlich Worte. Den Monate haben die Herausgeber ihre hochdeutschen Namen gelassen, wohl um ein Minimum an Orientierung zu geben. Die Wochentage heißen allerdings auf Platt Monich, Dersdich, Meddewoche, Donnrsdich, Frijrich, Sonnobend und Sonnech. In kleinerer Schrift stehen darunter, wie bei Redewendungen, die hochdeutschen Übersetzungen – wer diesen Kalender geschenkt bekommt, soll schließlich auch etwas lernen. „Dies ist unser Ziel, dass das Siegerländer Platt nicht ausstirbt und auch nachfolgende Generationen noch platt schwätzen können.“

Rosenmontag wird nicht übersetzt

Schwätzen? Auch derb werden, das gehört dazu: Deshalb kommt das „Dusseldier“ (immer weiblich) vor, die „Hibbe“ (Ziege), der Lagombes, der Watz, der Bröddeler. Der „Laumann“ ist nicht etwa ein Politiker, sondern jemand, der alles umsonst haben will. Der „Hullacker“ ist wohl nicht böse gemeint: Bezeichnet wird ein Mensch, der aus dem oberen Johannland, also von Deuz aufwärts, kommt. Die Benennung für das Mädchen aus Hilchenbach ist dagegen etwas wortreicher: „Et kömmt va hinge ‘röbber.“

Nun denn: Das Pletz ist ein Lappen – mit einem Lappen den Tisch abputzen, heißt also übersetzt die erste Wendung auf dem Kalendertitel. Im Desbedierdommes steckt das lateinische Disputieren – „jemand, der immer Recht haben will“, übersetzt der Kalender, was wohl meist auf das Gleiche hinausläuft. Auf das Februarblatt haben sich übrigens noch zwei hochdeutsche Wörter verirrt, die nicht übersetzt werden: „Weiberfastnacht“ und „Rosenmontag“. Fremdwörter aus einer Jahreszeit namens Karneval, für die der Siegerländer nicht nur keine Worte hat, sondern auch keinen Sinn. So än Gedäh.

Verlosung

Nico Eggers stellt für unsere Leserinnen und Leser fünf Platt-Kalender zur Verfügung. Wir verlosen die Kalender unter denen, die sich bis 15. Dezember mit dem Stichwort „Platt-Kalender“ bei uns melden: siegen@wp.de

Kaufen kann man den Kalender bei Futura-Druck in Netphen, der Buchhandlung MankelMuth in Kreuztal, im Café Klarfeld in Deuz und im Online-Shop futura-24.de.

