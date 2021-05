Für alle Kreuztaler: Zwei weitere Impftage in der Brauerei

Die Familydocs bieten in der Krombacher Brauerei Impftage für alle Kreuztaler an. Zur Verfügung steht der Impfstoff von Johnson & Johnson.

Krombach. Mittwoch und Samstag finden zwei weitere Impftage für Corona-Schutzimpfungen in der Krombacher Brauerei statt. Für Samstag sind noch Termine frei.

Die hausärztliche Gemeinschaftspraxis Familydocs weitet ihr Impfangebot aus. Nachdem die Praxis Mertens, Dr. Dr. Adarkwah & Partner in den letzten Wochen wöchentlich bereits mehrere hundert Impfdosen im praxiseigenen Impfzentrum am Standort Kredenbach an ihre Patienten verimpfen konnte, wurde die Kampagne in den letzten zwei Wochen durch eine Kooperation mit der Krombacher Brauerei verstärkt. Zusätzlich zu den Impfungen am Praxisstandort Kredenbach konnten in der zum Impfzentrum umfunktionierten Krombacher Erlebniswelt an zwei Impftagen 600 und 700 Menschen geimpftwerden.

Angebot an alle Kreuztaler

Für Mittwoch, 2. Juni, ist eine weitere großangelegte Impfaktion unter dem Motto „Tausendundeine Impfung“ geplant. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson und zwar mindestens bis zum Erreichen der tausendundersten Impfung. „Wir freuen uns, in Kooperation mit der Brauerei ein Impfangebot an alle interessierten Kreuztaler machen zu können“, erklären PD Dr. Dr. med. Charles Adarkwah aus dem Ärzteteam von familydocs.

„Nach zwei erfolgreichen Impftagen in der Brauerei werden wir mutiger – das ist alles nur möglich durch die professionelle Organisation und Durchführung durch die Teams von familydocs und der Krombacher Brauerei“, freut sich Klaus Mertens. „Auf dem Weg aus der Pandemie heraus zählt jeder Geimpfte“, ergänzt Michelle Bombe, leitende MFA und entlastende Versorgungsassistentin in der Praxis, die das Thema Coronaimpfungen innerhalb der Praxis koordiniert.

Familydocs sind ein 22-köpfiges Team mit sieben Ärztinnen und Ärzten und 15 medizinischen Fachangestellten. Die Praxis verfügt über Praxisstandorte in Krombach, Fellinghausen und Kredenbach. Der vierte Praxisstandort im Kreuztaler Ortsteil Buschhüttenwird diesen Sommer in der Buschhüttener Straße 106 neu eröffnet. Hierfür verstärkt sich das Team mit einer weiteren ärztlichen Kollegin und weiteren medizinischen Fachangestellten.

Weiterér Termin am Samstag

Da der Impftag, zu dem neben Patientinnen und Patienten der Praxis auch Menschen aus ganz Kreuztal eingeladen sind, bereits nahezu ausgebucht ist, wird familydocs in Kooperation mit der Krombacher Brauerei einen weiteren Impftag mit Johnson & Johnson am Samstag, 5. Juni, in Krombach anbieten. Eine Terminbuchung ist unter https://www.familydocs.de/krombacherbrauerei möglich.

