Für Windräder: Kanzler unter dem Schirm der Route-57-Freunde

Kreuztal/Hilchenbach So kommen Windräder nach Wittgenstein: In Berlin werben SPD-Politiker für die Ortsumgehungskette von Kreuztal nach Schameder.

Die SPD-Fraktion im Regionalrat der Bezirksregierung Arnsberg ist zu politischen Gesprächen nach Berlin gereist, um im Austausch unter anderem mit der heimischen Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Siegen-Wittgenstein, Luiza Licina-Bode, ihre Position für die „Route 57“ von Kreuztal nach Schameder deutlich zu machen – im Sinne der regionalen Wirtschafts- und Verkehrsinfrastruktur, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

SPD: Route 57 nötig für Windräder

Karl-Ludwig Völkel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender: „Die Zeit der Reden und Planungen muss endlich vorbei sein, wir müssen zur Umsetzung der Baumaßnahme kommen. Seit fast 20 Jahren ist die Route 57 in der Planung, das ist entschieden zu lange.“ Ingo Degenhardt, beratendes Mitglied des Regionalrates und Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein, hält die Ortsumgehungskette für wichtig zur Standortsicherung der Unternehmen und zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen: „Für den Transport der zig Tonnen schweren Teile einer Windkraftanlage bedarf es einer leistungsfähigen Straßeninfrastruktur bis hin zum Bestimmungsort. Die Route 57 trägt dazu bei, den erforderlichen und dringend notwendigen Ausbau der Windenergie-Anlagen in Wittgenstein zu beschleunigen.“

Kritik an „Milchmädchenrechnungen“

Luiza Licina-Bode unterstrich ihre Aktivitäten im Sinne der Ortsumgehungskette und verwies auf die politische Beschlusslage. „Die Route 57 ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 verankert. Daran rüttelt in Berlin auch niemand. Die bessere Verkehrsanbindung von Wittgenstein an die Autobahn und das Oberzentrum in Siegen ist mir eine Herzensangelegenheit, damit entlasten wir auch die Anwohner des Ferndorftales.“ Leider gebe es immer noch Gegner dieses Projektes, die mit „Milchmädchenrechnungen“ versuchten, die Route 57 zu verhindern. „Diese verkennen, wie wichtig der Wirtschaftsstandort Wittgenstein für den ganzen Kreis Siegen-Wittgenstein ist. Ohne Route 57 schwächen wir unsere heimische Wirtschaft, dies wäre dann auch im Siegerland deutlich spürbar.“

