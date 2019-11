Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium

Homepage: www.fjm-siegen.de

Motto: Wissen! Leben! Entdecken!

Personal und Stundenplan

Schulleiter: Rüdiger Käuser

Zahl der Schüler: 687

Zahl der Lehrer und Referendare: 74

Klassen in der Sek. I: 15

Betreuung: kostenlose und flexible Übermittagbetreuung bis 15.45 Uhr, inkl. Hausaufgaben- und Sportangebot

Individuelle Förderung: Individuelle Förderung zentral verankert im Schulprogramm (Homepage!), Schwerpunkt: „Dalton“-Lernzeitenstunde täglich in einem festen Förderband, besondere Begabtenförderung (enge Kooperation mit Universität Siegen und Verein zur Förderung begabter Kinder und Jugendlicher Siegen)

Beginn 1. Stunde: 7.40 Uhr

Ende letzte Stunde: in der Sek. I spätestens um 13.30 Uhr, Unterricht in der Sek. II bis spätestens 17 Uhr, kein obligatorischer Nachmittags-Unterricht in der Sek. I (nur AG-Angebote)

Länge der Stunden: auf 30 Minuten basierte Unterrichtstaktung, Unterricht ganz überwiegend in 60- oder 90-minütigen Blöcken, stark fächerdifferenziert

Ganztag/Umfang Nachmittagsunterricht: Kein Ganztag, kein obligatorischer Nachmittags-Unterricht in der Sek. I (nur AG-Angebote), Unterricht in der Sek. II bis spätestens 17 Uhr, Unterrichtszeiten sind eng orientiert an VWS-Busfahrzeiten

Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Englisch ab Klasse 5 (Englisch/SoWi/Politik bilingual ab Klasse 8), Latein/Französisch ab Klasse 6, Spanisch ab Klasse 8/neueinsetzend ab EF in der Sek. II, AG-Angebote in Italienisch und Chinesisch

Differenzierungsbereich: Latein/Französisch/Spanisch/Kunst-digitale Medien/Mathematik-Informatik/Biologie-Chemie/Englisch-Sowi/Politik bilingual

Schwerpunkte ab Klasse 5: Musik: Streicher-/Bläser-/Gesangsklasse/klassischer Musikunterricht

AGs: diverse Sportarten, Chinesisch, Italienisch, MINT, LEGO-Roboter, Musik, Theater, Informatik, Mathe Verpflegungsangebote: Cafeteria von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr, Mensa mit 3 warmen Menüangeboten von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr



Was noch?

Schulpartnerschaften: Austausch/Schulkooperation mit Vichy/Frankreich; Austausch/Schulkooperation mit Deyang/China

Kooperationspartner: schuleigenes BOB-Büro, enge Kooperation mit Agentur für Arbeit; Kooperationspartner (u. a.): Volksbank Siegerland, Heinrich Georg Maschinenfabrik, Kreiskrankenhaus Siegen, Universität Siegen, Fritz-Busch-Musikschule, PSV-Marketing-Group Siegen

Besondere Projekte/Angebote: Mentorenprogramm (S. helfen S.), BiLing. Unterricht, „Dalton-Prinzip“ (Lernzeitenstunde), „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, Lehrerraumprinzip