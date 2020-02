Funkiger Abend mit besonderem Sound im Siegener Lyz

Emanuel Stanley begrüßt die Zuhörer und strahlt, dass sie doch „so zahlreich“ ins Lÿz gekommen seien. Was eine Dame im Publikum zu einem Rundblick und einem „Na ja“ motiviert. Richtig voll ist der Saal nicht an diesem 1. Februar, an dem der „Jazzclub Oase“ zum „funkigen Abend“ eingeladen hat. Die Stühle sind belegt, dazu die ersten zwei, drei Reihen der Tribüne. Aber das ist vielleicht bei diesem ganz speziellen Sound auch nichts völlig Überraschendes.

Jene jedenfalls, die gekommen sind, haben sichtlich Spaß. Irgendwann wird sogar getanzt vor der Bühne. Für den richtigen Sound, einen Mix aus Soul, Funk und Jazz, sorgt die „Little Planet Band“ um den in Weiß gekleideten Emanuel Stanley, einen in London geborenen und - unüberhörbar - im Süden Deutschlands aufgewachsenen Musiker.

Er hat eine bunte Gruppe einheimischer Musiker um sich geschart, die überwiegend eigene Kompositionen an den Mann und die Frau bringen. „Sollte einmal ein Cover-Titel auftauchen, wird er in einem völlig neuen Little-Planet-Arrangement zu hören sein“, wird vor dem Konzert versprochen.

Sie spielen Songs wie „I’ll Be Around“, „Get Over You“ oder „Unconditional Love“, und eigentlich habe ja eh alles mit der Liebe zu tun“, findet Stanley, der zwischendurch neben seinen regulären Musikern Gert Kapo, Micky Kamo, Chris Lindner, Florian Beckmann, Thorsten Heitzmann, Heiner Wiberny und Yassmo noch die speziellen Gäste Valerie Simmonds und Hiram Johnson einführt, die neben Yassmo für den gesanglichen Teil des Abends sorgen.

Hintergrundgesang für Lionel Richie

Emanuel schreibe so schön aus dem Leben heraus, findet die temperamentvolle Valerie, die auch schon Background, also im Hintergrund-Chor, für Lionel Ritchie und Randy Crawford gesungen hat, und legt sich gleich begeistert in die Lyrics des nächsten Titels hinein. Das Publikum ist begeistert und genießt den Abend.

