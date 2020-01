Beim Überqueren der Hagener Straße in Siegen wurde eine 67-jährige Fußgängerin verletzt.

Unfall Fußgängerin in Siegen von Auto erfasst

Eine Fußgängerin überquerte die Hagener Straße in Siegen, als sie von einer Rechtsabbiegerin aus dem Hohlen Weg erfasst wurde.

Siegen. Eine 67-jährige Fußgängerin wurde bei einem Verkehrsunfall in Siegen verletzt. Am Dienstag 21. Januar, gegen 14.20Uhr, wollte die Frau die Hagener Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Zur gleichen Zeit bog eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus der Straße Hohler Weg nach links auf die Hagener Straße ab.

Beim Abbiegen touchierte der Pkw die Fußgängerin. Die 67-Jährige stürzte und musstemit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden