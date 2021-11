Alles über die Ganztagshauptschule Achenbach in Siegen.

Homepage: www.hauptschule-achenbach.de

Motto: Gemeinsam in einer gesunden Schule

Personal und Stundenplan

Schulleiter: Christoph Henrichs

Zahl der Schüler: 270

Zahl der Lehrkräfte und Referendare: 43

Zahl der Klassen: 15

Betreuung: Eine Betreuung ist ab 7.45 Uhr bis 16 Uhr möglich

Individuelle Förderung: Deutsch als Zweitsprache, Lese- und Rechtschreibförderung, Dyskalkulie, Soziales Kompetenztraining, Doppelbesetzung im inklusiven Unterricht, Wahlpflichtunterricht ab Klasse 7.

Die gesamte Schule ist digital ausgestattet, jeder Klassenraum verfügt über einen Beamer bzw. Fernseher



Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprache: Englisch

AGs: Der AG-Bereich bietet eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten. Zusammen mit Förderband und dem Heimatverein Achenbach gibt es für jeden Schüler ein interessantes Angebot.

Verpflegungsangebote: Mensa und Schulkiosk

Was noch?

Berufsvorbereitung: Mit der Klasse 5 beginnt auch die Berufsvorbereitung durch Betriebsbesichtigungen oder Fachvorträge in der Schule. Ab Klasse 8 lernen die Schüler durch das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ die Berufswelt durch Praktika kennen. In Klasse 9 findet ein dreiwöchiges Blockpraktikum, in Klasse 10 ein zweiwöchiges Blockpraktikum statt. Die Schüler der 10A können an einem Tag der Woche an einem Langzeitpraktikum teilnehmen.

Besondere Projekte: Schulsozialarbeit als Unterstützungsangebot für familiäre und schulische Probleme, Schulsanitätsdienst, Schülerfirma mit Schulkiosk, Verschiedene und vielfältige Projekte im Rahmen von „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“.

Kooperation mit dem Heimatverein Achenbach und dem Museum Wilnsdorf. Kooperation mit der Universität Siegen im Fach Mathematik, Projekt DigiMath4Edu

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland