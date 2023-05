Gas strömt aus: Tankstellengelände sofort abgesperrt

Netphen. Wegen eines Defekts tritt an der Netphener Bell-Oil-Tankstelle Gas aus. Die Mitarbeiter reagieren schnell und vorbildlich, so die Feuerwehr.

Gasalarm am Dienstag, 9. Mai, auf dem Tankstellengelände von Bell Oil an der Kronprinzenstraße in Netphen. Ein Pkw-Fahrer aus Hamm war mit seinem Dodge an die LPG-Säule gefahren.

Beim Tankvorgang fiel dem Fahrer auf, dass das Gas, das oben in den Tank strömte, wegen eines Defektes unten wieder austrat. Der Fahrer informierte unverzüglich Mitarbeiter der Tankstelle. „Diese haben sofort hervorragend reagiert, die Feuerwehr alarmiert, die anderen Autofahrer vom Gelände verwiesen und alles mit Flatterband abgesperrt“, sagte der Leiter der Feuerwehr, Sebastian Reh.

Polizei leitet Verkehr auf Kronprinzenstraße um

Innerhalb weniger Minuten rückten die Einsatzkräfte an und inspizierten die Lage. Die Polizei leitete währenddessen den Verkehr im Bereich des Kreisels ab- und um. Sebastian Reh untersuchte schließlich die Leckage am Fahrzeug, konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Der Gashahn im Fahrzeug wurde abgestellt und der Fahrer fuhr anschließend mit herkömmlichem Benzin in eine Werkstatt, um die Gasanlage untersuchen zu lassen.

