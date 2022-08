Wirtschaft Gaskrise in Siegen: Atomkraft müsse länger am Netz bleiben

Siegen. Siegener Konservative sprechen sich in der Energiekrise dafür aus, Atom- und Kohlekraftwerke länger am Netz zu lassen. Ansonsten drohe Rezession.

Der Wirtschaftsrat der CDU fordert die Politik auf, sich angesichts der Gaskrise für den Weiterbetrieb von Kern- und Kohlekraftwerken einzusetzen.

Die Krise zeige deutlich, in welchen Branchen viel Energie benötigt werde, heißt es dazu in einer Mitteilung. Dabei dürfe man nicht nur an Industrieprodukte oder die Grundstoffindustrie denken. Selbst die Herstellung von Dünger sei nur mit Hilfe von Energie möglich. „Der Zugang zu sicherer und bezahlbarer Energie, die zugleich so umweltschonend wie möglich sein sollte, ist extrem wichtig“, erklärt der Sprecher der Sektion Siegen, Patrick Berg.

„Dies gilt auch für die Wirtschaft im Siegerland. Südwestfalen ist die drittgrößte Industrieregion in Deutschland und damit in besonderem Maße betroffen.“ Energie für Unternehmen und Bürger müsse bezahlbar bleiben. Ansonsten drohe eine Wirtschaftskrise, „deren Vorboten sich abzeichnen mit einer Abwanderung energieintensiver Industrien ins Ausland.“

Weitere Forderung aus Siegen: Abgeschaltete Atomreaktoren wieder hochfahren

Aus wohl abgewogenen Gründen setze sich der Wirtschaftsrat nicht nur für eine Laufzeitverlängerung der letzten drei Atomreaktoren ein, sondern will auch geprüft wissen, ob die zum Jahresende abgeschaltete Reaktoren wieder in Betrieb gehen könnten. Angesichts hoher und teurer Energieimporte dürfe die Politik den im Kohleausstiegsgesetz vereinbarten Zielkorridor für die Beendigung des Braunkohleabbaus nicht weiter verkürzen, um auch mittelfristig bis 2028 auf heimische Energiereserven zurückgreifen zu können.

„Die künstliche Verknappung von Gas kann doch nicht damit beantwortet werden, dass Deutschland sich aus Atom- und Kohleverstromung zurückzieht und damit die Preise noch weiter nach oben schnellen lässt“, betont Patrick Berg. Kernkraft helfe in dieser besonderen Situation mit, die Strompreise zu stabilisieren. Der Wirtschaftsrat Siegen habe Sorge, dass Deutschland vor eine Phase der Rezession mit gravierenden sozialpolitischen Folgen stehe, auch für die Kommunen.

