Online-Wahl Gastroguide Siegen: Abstimmung zum Best Restaurant gestartet

Die Wahl zum "Best Restaurant in Town" des regionalen Online-Restaurantführers Gastroguide Siegen ist gestartet: Noch bis Ende Januar können Nutzer online für ihr Lieblingsrestaurant innerhalb der Stadtgrenzen von Siegen abstimmen.

Geschäftsführer Christoph Dücker weist Gastronomen darauf hin, dass sie gern auf die Abstimmung hinweisen können, um auf ihren Betrieb aufmerksam zu machen - per Mail, über die sozialen Netzwerke, per Aushang an der Eingangstür oder "Mund-zu-Mund-Propaganda". Zusammen mit dieser Zeitung wird neben der Auszeichnung zum besten Restaurant auch wieder ein Award für das siegreiche Restaurant verliehen, unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zudem ein Gutschein über 40 Euro im Gewinner-Betrieb verlost sowie ein Gastroguide-Siegen-Kaffeebecher.

Alle Siegener Restaurants im engeren Sinne können teilnehmen

Wer teilnehmen möchte, geht einfach auf www.gastroguide-siegen.de/best-restaurant. Wie in jedem Jahr darf jeder sein Lieblingsrestaurant frei benennen, Christoph Dücker macht dazu keinerlei Vorgaben - das soll es auch noch nicht so bekannten Gastronomen ermöglichen, bei der Wahl berücksichtigt und entsprechend bekannter zu werden.

Zur Abstimmung zugelassen sind alle Gastronomiebetriebe, bei denen es sich um ein Restaurant im eigentlichen Sinne handelt und die innerhalb der Stadtgrenzen von Siegen liegen. Ausgenommen sind also Imbiss-Betriebe, Fast-Food-Lokale, Cafés und Bistros.