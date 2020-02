Siegen. Das Restaurant Engel am Hasengarten hat die Abstimmung von Gastroguide Siegen zum besten Restaurant der Stadt 2020 für sich entschieden.

Gastroguide Siegen: Engel am Hasengarten bestes Restaurant

Engel am Hasengarten ist das beste Restaurant des Jahres 2020 in Siegen. Das hat die Abstimmung des Online-Gastronomieführers Gastroguide Siegen ergeben: 16 Prozent der Nutzer stimmten für das Restaurant von Claudia und Andreas Engel an der Burgstraße in direkter Nachbarschaft des Oberen Schlosses.

Bei der Abstimmung 2019 war Engel am Hasengarten auf dem dritten Rang gelandet.

Den zweiten Platz errang mit 13 Prozent nur knapp hinter dem Sieger das Restaurant Bar an der Löhrstraße; Sebastian Weiss und Markus Boßlet hatten die Abstimmung bei der Voting Premiere 2016 und im vergangenen Jahr für sich entschieden.

6500 Stimmen für 48 Restaurants innerhalb der Siegener Stadtgrenzen

Der dritte Platz geht mit 12 Prozent der Stimmen an das Geisweider Gasthaus Bim Käs am Fichtenweg. Jan Klappert hat es damit erstmals unter die Top 3 der Abstimmung geschafft.

In den vergangenen vier Wochen wurden nach Angaben von Christoph Dücker, Betreiber von Gastroguide Siegen, insgesamt mehr als 6500 Stimmen für 48 Restaurants innerhalb der Siegener Stadtgrenzen abgegeben. Auf den weiteren Plätzen: Steakhaus San Marino (9 Prozent), MaKrönchen (7,31 Prozent) und Zum Alten Kaan (7,29 Prozent). Die restlichen 36 Prozent der Stimmen verteilen sich auf weitere 42 Restaurants.

Die offizielle Auszeichnung mit Urkunde und Award durch Gastroguide Siegen und diese Zeitung wird in den nächsten Wochen vorgenommen.

