Gastroguide Siegen: „Gusto Puro“ ist das beste Restaurant

Siegen. 23 Prozent der Nutzeen stimmt für Gusto Puro als bestes Siegener Restaurant 2021. Laternchens Weinliebe und Gasthaus Peun auf Platz 2 und 3.

Mehr als 7800 Nutzerinnen und Nutzer haben an der Abstimmung zum „Best Restaurant in Town 2021“ von Gastroguide Siegen teilgenommen – „ein toller Erfolg in solchen Zeiten“, freut sich Geschäftsführer Christoph Dücker. „Das macht mich echt glücklich und zeigt, dass den Menschen die Gastronomie am Herzen liegt.“

23 Prozent der Stimmen erhielt das italienische Restaurant „Gusto Puro“ an der Kölner Straße – ein klarer Gewinner und mit Inhaber Bruno Puddu ein toller Überraschungssieger“, findet Christoph Dücker rund 1800 Menschen stimmten den Betrieb. Auf Platz folgt mit 11 Prozent „Laternchens Weinliebe“ an der Löhrstraße, 9 Prozent votierten für das Gasthaus Peun an der Oststraße. „Auch die Zweit- und Drittplatzierten haben bei dieser Wahl überrascht und für frischen Wind gesorgt“, findet Dücker.

Auszeichnung von Gastroguide Siegen für die ersten drei Plätze

„Zum Alten Kaan“ erhielt 6 Prozent, der zweimalige Sieger „Restaurant Bar“ 5 und das „Makrönchen“ 4. Die restlichen 42 Prozent der Stimmen entfielen auf 44 weitere Siegener Restaurants.

Gastroguide Siegen und diese Zeitung, die seit 2016 bei der Wahl zum besten Restaurant der Stadt Siegen kooperieren, werden Gusto Puro in Kürze den Gewinner-Award sowie die Auszeichnung übergeben, auch die Zweit- und Drittplatzierten erhalten eine Urkunde. Unter allen Teilnehmenden werden zudem ein Gutschein im Wert von 40 Euro bei Gusto Puro verlost sowie ein Gastroguide-Siegen-Kaffeebecher.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.