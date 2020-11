Gastronomie-Hilfe Siegen: Gutschein statt Weihnachtsfeier

Siegen-Wittgenstein. Restaurants und Co leiden unter dem aktuellen Corona-Lockdown – viele bieten dennoch Service. Gastroguide Siegen will die Branche unterstützen.

Fast alle Gastronomen in Siegen-Wittgenstein bieten zur Zeit Abhol- und Lieferservices an, sagt Christoph Dücker (siehe unten). Er betreibt den Online-Restaurantführer Gastroguide Siegen und kürt zusammen mit dieser Zeitung jährlich das beste Restaurant der Stadt. Dücker hat Kontakt zu vielen Gastronomen in der Region: „Manche haben es in der ersten Lockdown-Woche getestet, aber es lohnte sich nicht für alle“, sagt der Gastronomie-Experte, meist aus betriebswirtschaftlichen Gründen.

Viele Gastronomen setzten durchaus auf innovative Lösungen, etwa Gusto Puro aus Siegen (wir berichteten), die auch Spezialitäten und Zutaten neben fertig zubereiteten Speisen zum Abholen anbieten oder die Seelbacher Kaffeerösterei Kathreiner – kein Betrieb, dessen Produkte sich klassischerweise zum Liefern und Abholen anbieten. Kaffee, Kaffeezubehör, Geschenkartikel oder Kuchen können Kunden aber dennoch „to go“ mitnehmen, ihr Café haben Judith und Björn Kathreiner dazu in ein einzelhandelsartigen Laden umgestaltet.

Wertschätzung für Beschäftigte, Umsatz für gebeutelte Gastronomie im Siegerland

„Viele Gastronomen brauchen gerade dringend die 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019“, so Dücker über die von Bund und Land in Aussicht gestellten Hilfen auch für Gastronomen während des aktuellen Lockdowns. Ansonsten, so die Sorge des Gastronomie-Kenners, könnte die Siegerländer Restaurant-, Bar- und Café­szene, die nicht durch Systemgastronomen, sondern von kleinen Nischenbetrieben mit innovativen Konzepten ihren Reiz habe, ausgedünnt werden.

Um einen Beitrag zur Unterstützung der heimischen Gastronomie zu leisten, hat sich Christoph Dücker eine Gutschein-Aktion im Zusammenhang mit Firmen-Weihnachtsfeiern überlegt: Die werden in diesem Jahr nicht stattfinden können – wieder Umsätze, die den Gastronomen fehlen. Die Unternehmen, so Dückers Idee, könnten aber die für die Feiern einkalkulierten Kosten pro Mitarbeiter als Gutscheine an die Beschäftigten verschenken. Das würde nicht nur die mit einer Weihnachtsfeier auch verbundene Anerkennung für das Personal ausdrücken, weil die Belegschaft ein Präsent erhält, die Umsätze kämen auch der gebeutelten Gastronomie zu Gute.

Übersicht über alle Sonderöffnungszeiten und Services auf Gastroguide Siegen

„Schenken Sie Ihren Mitarbeitern dieses Jahr Gutscheine für das Restaurant, in dem Sie eigentlich gefeiert hätten!“, appelliert Dücker an Unternehmer und Geschäftsführer, „Sie helfen und retten damit unsere Gastronomie und für Ihre Mitarbeiter ist das ein tolles Dankeschön. Sie können dann mit ihrer Familie essen gehen, wenn es wieder möglich ist!“

Christoph Dücker ist der Betreiber von Gastroguide Siegen. Foto: Privat

Eine Übersicht über alle auf Gastroguide Siegen registrierten Unternehmen und die aktuellen Sonderöffnungszeiten und Services rund um Lieferung und Abholung gibt es auf gastroguide-siegen.de/corona. Zudem hatten wir auf unserer Facebookseite www.facebook.com/westfalenpostsiegen Nutzer nach ihren Lieblings-Lockdown-Gastronomen gefragt.

„Eigentlich rundherum mal bei jedem was holen und unterstützen“

Die folgenden Betriebe stellen dabei natürlich nur eine Auswahl dar: Keiler Imbiss am Deuzer Bahnhof, Waldhaus in Sohlbach, Gasthof Ley in Irmgarteichen, Gasthaus Klein in Deuz, Saschas Kochschmiede in Wilnsdorf, Restaurant Estia (Ulf Schomann: „Weil es auch so oder so mein Lieblingsrestaurant ist“), Ristorante La Cucina (Ursl Gerber: „Weil die im Ort sind und es super schmeckt“), SalatHerzen in der City-Galerie oder Da Pino in Geisweid. Sonja Kettner bringt es auf den Punkt: „Eigentlich rundherum mal bei jedem was holen und unterstützen.“

