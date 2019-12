Siegen/Bonn. Bundeskartellamt verhängt 8 Millionen Euro Bußgeld gegen kfz-Kennzeichen-Hersteller wegen Gebietsabsprachen. Auch Siegener Unternehmen darunter.

Gebietsabsprache: Auch Siegener Schilderpräger muss zahlen

Das Bundeskartellamt hat wegen wettbewerbswidriger Praktiken Bußgelder in Höhe von insgesamt rund acht Millionen Euro gegen vier Hersteller von Autoschildern verhängt – darunter auch das Siegener Unternehmen EHA Autoschilder GmbH. Neben der Christoph Kroschke GmbH, die wie EHA eine Filiale an der kfz-Zulassungsstelle Siegen unterhält, betrifft die Maßnahme des Bundeskartellamts die Astorga Fritz Lange GmbH & Co. Schilder und Stempelfabriken KG und die Tönjes Holding AG sowie fünf persönliche Betroffene.

Laut Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, hätten mindestens in der Zeit von 2000 bis Anfang 2015 Vertreter führender Schilderpräger-Unternehmen den Wettbewerb auf lokalen Märkten für den Verkauf geprägter Kfz-Kennzeichen beschränkt. „Die Unternehmen haben sich über wettbewerblich relevante Informationen ausgetauscht und auf verschiedene Weise miteinander kooperiert“, so Mundt.

Dabei seien sogenannte „Kostenstellenvereinbarungen“ getroffen worden – die Unternehmen hätten untereinander abgesprochen, wer von ihnen jeweils auf einem bestimmten lokalen Markt eine Prägestelle betreiben durfte und wer nicht. Für die so bestimmte Prägestelle wurden Erträge, Kosten und Gewinne vergemeinschaftet, um das unternehmerische und wettbewerbliche Risiko auszuschließen, so Mundt.

Marktvolumen deutschlandweit bei rund 25 Millionen Kfz-Kennzeichen

Wer ein Kraftfahrzeug zulassen will, muss dies zunächst in einer Zulassungsstelle beantragen dann die Kennzeichen bei einem Schilderpräger anfertigen lassen. Das fertige Schild wird noch ohne TÜV-Plakette und amtliches Siegel verkauft, der es wieder der Zulassungsstelle vorlegt, dort werden die Siegel aufgebracht. Das gesamte Marktvolumen umfasst laut Bundeskartellamt rund 25 Millionen Kfz-Kennzeichen jährlich. Der Verkaufspreis lag im Tatzeitraum bei rund 20 bis 30 Euro pro Kennzeichenpaar.

Die wettbewerbswidrigen Kooperationen fanden – in unterschiedlicher Ausprägung und mit unterschiedlicher Beteiligung – auf etwa 40 Prozent der mehr als 700 lokalen Schilderprägermärkte in Deutschland statt. Ob und in wie weit solche Gebietsabsprachen auch in Siegen vorgekommen seien, konnte das Bundeskartellamt auf Nachfrage nicht mitteilen.

Fast alle Unternehmen kooperieren mit Bundeskartellamt

Alle betroffenen Unternehmen und Personen haben den Sachverhalt als zutreffend anerkannt und zugestimmt, das Verfahren einvernehmlich zu beenden – das wurde bei der Bußgeldfestsetzung berücksichtigt. Ebenso, dass alle außer der Astorga Fritz Lange GmbH & Co. Schilder und Stempelfabriken KG sowie eines persönlich Betroffenen – mit dem Bundeskartellamt kooperiert haben.

Gegen acht weitere Unternehmen werden die Ermittlungen aus Ermessensgründen eingestellt, teilt das Amt weiter mit. Die verhängten Bußgelder sind noch nicht rechtskräftig. Gegen die Bescheide samt der in ihnen getroffenen Feststellungen kann Einspruch eingelegt werden, über den das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheidet.

