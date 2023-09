Gebrüder-Busch-Kreis: Noch eine Baustellen-Spielzeit

Dahlbruch. Noch einmal muss der Gebrüder-Busch-Kreis improvisieren. Die Vorfreude auf den Kulturellen Marktplatz Dahlbruch ist groß.

Der Gebrüder-Busch-Kreis ist in die Saison gestartet und stellt in einem Programmheft die weiteren Veranstaltungen der ersten Hälfte der Spielzeit 2023/2024 vor. Er präsentiert sich mit neuem Design und neuer Website. Die Veranstaltungsreihe wurde zum Teil in Kooperation mit kreuztalkultur, der Erndtebrücker Kulturinitiative und anderen Partnern geplant.

Abonnements erst wieder 2024/25

Auch in der neuen Saison wird improvisiert:_ Wegen der Baustelle am Kulturellen Marktplatz wird auf Veranstaltungen im Gebrüder-Busch-Theater weitgehend verzichtet, es gibt auch keine Abonnements. Die sollen „nach Möglichkeit“ in der nächsten Spielzeit wieder angeboten werden, heißt es auf der Homepage der Kulturgemeinde: „Wir freuen uns, dass der Kulturelle Marktplatz in Dahlbruch vor seiner Fertigstellung steht und wir unseren Hauptveranstaltungsort, das Gebrüder-Busch-Theater bald wieder in vollem Umfang nutzen können. Wir sind gespannt, wie sich die Hilchenbacher:innen das vielfältige Angebot aus Kultur, Film, Sport, Gastronomie und für die Jugend nutzen werden.“

Am Donnerstag, 1. September, ist das Springmaus-Ensemble mit dem Programm „Total Kollegial“ im Gebrüder-Busch-Theater zu Gast. „Total Kollegial“ ist eine Impro-Show in der humorvollen Springmaus-Manier.

„Teatro Musicomico“ ist der Titel des Jubiläumslachkonzerts von Gogol und Mäx. Die beiden sind die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen mit einem zwerchfellerschütternden Feuerwerk der Töne für einen unvergesslichen Abend. Veranstaltungstermin ist Sonntag, 22. Oktober.

Das Trio „Belli-Fischer-Rimmer“ präsentiert am Dienstag, 24. Oktober, „Songs without Words“ und widmet sich zwei der außergewöhnlichsten Songschreiber des 20. Jahrhunderts – Tom Waits und Kurz Weill.

Am Sonntag, 5. November, bietet das Neux Quartett ein Programm mit abwechslungsreicher Musik in den Stilen der Epochen Romantik, Impressionismus bis zum Tango. Veranstaltungsort ist der Konventsaal in Stift Keppel.

Tobias Beitzel mit „Dorfkind – Zwischen Fantasie und Fanta-Korn“

Am 16. November sind der Pianist Roman Salyutov und der Violinist Alexander Lifland mit dem Vortrag „Nur seine Geige ist geblieben“ im Konventsaal von Stift Keppel zu Gast. In ihrem Vortrag mit Musikbeispielen wird an das Leben des durch die Nationalsozialisten ermordeten russisch-jüdischen Violinisten Itzhak Orloff erinnert. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Gymnasium Stift Keppel, der VHS Siegen-Wittgenstein und der Christlich-Jüdischen Gesellschaft Siegerland.

Tobias Beitzel, Poetry Slammer und Comedian aus dem Wittgensteiner Land, tritt am 17. November in der Aula der Carl-Kraemer-Realschule in Hilchenbach auf. Dort präsentiert er sein Programm „Dorfkind – Zwischen Fantasie und Fanta-Korn“.

Ins Programm gehört traditionell ein Konzert mit der Kantorei Siegen. Am 25. November bietet die capella cantabilis im Zusammenhang mit dem Ewigkeitssonntag Musik des Leides und der Trauer, aber auch der Hoffnung und der Erlösung.

Jede Menge Weihnachten

Weihnachtlich wird es am 1. Dezember, wenn Silje Nergaard und Espen Berg zu einem intimen Abend mit Liedern zur Weihnachtszeit einladen. Das Konzert findet in Kooperation mit kreuztalkultur in der evangelischen Kirche in Hilchenbach statt.

Der Gebrüder-Busch-Kreis bietet zwei Weihnachtskonzerte für Kinder an. Am Samstag, 2. Dezember, findet unter dem Motto „Alle Jahre wieder“ fröhliches Kindermusiktheater vom Theater Mär statt. Veranstaltungsort ist die evangelische. Kirche in Erndtebrück. Am Freitag, 8. Dezember, ist der bekannte Kinderliedersänger Reinhard Horn mit seinem Programm „Weihnachten unterm Sternenzelt“ im Gebrüder-Busch-Theater zu Gast.

Zu einem weiteren Weihnachtskonzert - in Kooperation mit kreuztalkultur – laden die Veranstalter zum 21. Dezember in den Eichener Hamer ein. Dann sind die Queenz of Piano mit ihrem Programm „Winter Nights“ zu Gast.

Zum Jahresausklang bieten Musiker der Philharmonie Südwestfalen ein festliches Barockkonzert in der Ev. Kirche Hilchenbach. Der Vorverkauf zu diesem Konzert startet am 1. November.

Detaillierte Informationen zum Programm des Gebrüder-Busch-Kreis enthält das soeben erschienene Programmheft. Dieses ist unter anderem in der Geschäftsstelle, Steiler Weg 2, in Dahlbruch und im Rathaus der Stadt Hilchenbach während der Öffnungszeiten zu erhalten. Außerdem steht das Programm im Internet unter www.gbk-kultur.de als PDF-Dokument zum Herunterladen zur Verfügung.

