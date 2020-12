Gedanken zum Fest: Jesus ist ein Flüchtlingskind

Hilchenbach Der Hilchenbacher Dr. Peter Neuhaus ist Kommunalpolitiker bei den Grünen - und studierter Theologe. Das sind seine Gedanken zum Fest:

Weihnachten ist ein Fest, das es in sich hat. Denn an Weihnachten erinnern wir uns der Geburt Jesu. Mit diesem Ereignis legt Gott seine Finger in die Wunden der Zeit. Jeder Zeit. Auch unserer Zeit. Aber der Reihe nach:

Bei dem Geburtstagskind handelt es sich um einen jüdischen Jungen. Jeschua ben Joseph wurde geboren von der Jüdin Miriam mitten im römisch besetzten Israel, dem Land der Juden. Kaum auf der Welt, musste er mit seinen Eltern fliehen. Denn der Kindermörder Herodes ließ aus Furcht, ihm könnte ein Konkurrent erwachsen, alle männlichen Neugeborenen in und um Bethlehem abschlachten.

Jesus hat den Staat entzaubert

Jesus: ein Flüchtlingskind also. Als junger Erwachsener predigte Jesus Frieden und Gewaltverzicht: „Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.“ (Mt 26,52) Er verstieg sich gar zu dem Gebot, seine Feinde zu lieben (Mt 5,44). Als wäre das nicht schon Zumutung genug, erteilte er obendrein dem Führerprinzip der römischen Staatsideologie eine Absage: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.“ (Lk 20,25)

Klarer als Jesus hat niemand den Staat entzaubert. Das bekam ihm schlecht. Nur etwas mehr als 30 Jahre waren ihm gegönnt, da brachte die römische Soldateska ihn um. Der Gott Jesu aber gab aller Welt zu verstehen: Jesus stirbt, aber er ist nicht totzukriegen. Und so lebt dieser unwahrscheinlichste aller Menschen noch immer unter uns. Seine Botschaft könnte aktueller nicht sein: „Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“ (Lk 2,14)

Vom Neuen Testament zum Judenhass der Nazis

Das Christentum hat die Geschichte Jesu über beinah zwei Jahrtausende anders erzählt. Das fängt schon im Neuen Testament an. „Neu“ sei dieses Testament, weil es das „alte“ – das der Juden also – abgelöst habe. Kein Wunder, denn schließlich seien es die Juden gewesen, die Jesus ans Kreuz gebracht und damit jede Zukunft für die eigene Religion verspielt hätten: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“ (Mt 27,25), heißt es in einem der monströsesten Sätze des „Neuen“ Testaments, eine den Juden von Christen in den Mund gelegte Selbstverfluchung, deren Blutspur bis in die jüngste deutsche Vergangenheit reicht. „Die Juden haben den Teufel zum Vater“ (Joh 8,44) – auch so ein Satz, der unsägliches Leid über das Volk Jesu brachte. Das ging so bis zu dem mörderischen Judenhass der Nazis, dem nur wenige widerstanden – auch nur wenige Christinnen und Christen.

Wie konnte es passieren, dass allen Ernstes so genannte Deutsche Christen ein „arisches Christentum“, ja einen arischen Jesus lehren und predigen konnten? Waren diese Frommen von allen guten Geistern verlassen? Eines ist gewiss: Vom Geiste Jesu waren sie in jedem Fall verlassen. Einer, der das so klar wie kaum jemand sah und aussprach, war Dietrich Bonhoeffer, den wir zumeist nur als den frommen Dichter des schönen Liedes „Von guten Mächten“ kennen, der aber Christentum und Kirche unerbittlich auf ihre Schuldgeschichte gegenüber dem jüdischen Gottesvolk angesprochen und inmitten des Naziterrors gefordert hat: „Nur wer mit den Juden schreit, darf auch gregorianisch singen!“

Gott der Christen, Juden und Mulime

Heute ist der aus dem Christentum vertriebene Jude Jesus wieder etwas heimischer darin. Statt von „Altem“ und „Neuem“ Testament spricht man heute oft von „Erstem“ und „Zweiten“ Testament. Christen wissen um das jüdische Volk als um ihre älteren Schwestern und Brüder. Dass der Gott der Christen kein anderer als der Gott der Juden ist, hat sich herumgesprochen, und dass der Gott der Juden und der Christen auch der Gott der Muslime ist, wird sich, so ist zu hoffen, ebenfalls herumsprechen. Statt des blutigen Gegeneinanders der drei sogenannten abrahamitischen Religionen wird so ein Stück Religionsfrieden wahrscheinlicher, und damit auch ein Stück Weltfrieden.

Das Jesuskind in seiner Krippe würde es freuen: Denn nur wo Friede ist und Menschlichkeit, fühlt es sich zu Hause. Wo aber Hass und Unfriede, völkischer Wahn und nationalistische Einbildung, Antisemitismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit gepredigt wird, da wird man ihn vergebens suchen.

