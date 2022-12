Erinnerungsarbeit Gedenken an Bruno Kappi: „Pure Lust am Zusammenkloppen“

Weidenau. Das Siegener Bündnis für Demokratie gedenkt des von Neonazis ermordeten Bruno Kappi am Todesort in Weidenau. Weitere Veranstaltungen folgen

Vor 30 Jahren, am 15. Dezember 1992, wurde in unmittelbarer Nähe des Kaufhauses Wagener im Weidenauer Einkaufszentrum der damals 55-jährige Bruno Kappi auf brutalste Art und Weise von Neonazis ermordet. Unter anderem das Siegener Bündnis für Demokratie und der Bezirksausschuss setzen sich ein für eine Gedenktafel und eine Bronzestatue in der Nähe des Orts, an dem Bruno Kappi zu Tode kam. An seinem 30. Todestag fand ein erstes Gedenken in Weidenau statt.

Reiner Lorenz sprach für das Siegener Bündnis für Demokratie und zugleich als Vorsitzender des Bezirksausschusses Weidenau über Bruno Kappi. „Es war für ihn kein einfaches Leben. Bereits als Vierjähriger erkrankte er schwer. Die Folge war eine geistige Behinderung, doch damit nicht genug, erblindete er auf einem Auge. Das andere Auge hatte nur fünf Prozent Sehkraft.“ Trotz seiner Behinderung war er viele Jahre als Lagerarbeiter in der Kleiderkammer bei der Standortverwaltung der Bundeswehr in Siegen tätig. Bruno Kappi wohnte ganz in der Nähe in Münkershütten. Jeden Tag ging er den Weg entlang zum Weidenauer Busbahnhof, um mit dem Bus zur Arbeit zu fahren.

Neonazi-Skins töten einen Menschen, einfach so, aus purer Lust an der Aggression

„Er war ein liebenswürdiger und ordentlicher Mensch. Er war nie negativ in Erscheinung getreten“, so sagte damals der Leiter der Siegener Standortverwaltung. Nach Feierabend ging Kappi gern in die Weidenauer Bahnhofsgaststätte, um ein Feierabendbier zu trinken. Wenige Tage vor seiner Ermordung schmiedete Bruno Kappi sogar Urlaubspläne für den Sommer 1993.

Dem Gedenken des Siegener Bündnis für Demokratie folgen weitere Veranstaltungen zum 30. Todestag Bruno Kappis. Foto: Jürgen Schade

Dazu ist es nicht mehr gekommen. Drei Neonazi-Skinheads schlugen und traten auf ihn ein, Kappi erlitt zahlreiche schwere Verletzungen, ertrank an seinem eigenen Blut. Im Januar 1993 wurden drei Tatverdächtige ermittelt und Haftbefehle erlassen. „Weidenauer Skinheads sitzen hinter Gittern – Pure Lust am Zusammenkloppen“ lautete die Überschrift in dieser Zeitung am 23. Januar 1993. Aus Abneigung gegen Behinderte und ungezügelter Aggressionslust, so die Staatsanwaltschaft seinerzeit, überfielen Neonazis einen Menschen und traten ihn tot. Nach einer Skinhead-Fete in einer Wohnung waren sie in den frühen Morgenstunden auf der Suche nach „Spaß“ zum Einkaufszentrum Weidenau gefahren. Hier trafen sie auf Bruno Kappi. Sie drängten ihn in einen dunklen Kaufhauseingang und schlugen „aufgrund ihrer rechtsextremen Denkweise“ – so das Landgericht Siegen – auf Kappi ein. Auch als ihr Opfer schon am Boden lag, traten die Angreifer mit ihren Springerstiefeln weiter auf Kopf, Hals und Oberkörper des Wehrlosen ein. Der 55-jährige starb noch am Tatort, die Liste der ihm zugefügten Verletzungen füllt eine halbe DIN A 4 Seite.

Siegener Bündnis: Entschieden gegen Rechtsextremismus heute wenden

Einer der Tatverdächtigen brüstete sich hinterher, man habe „einen Alten umgeknockt“, das sei „geil gewesen.“ Weil Zeugen ihre polizeilichen Aussagen teilweise widerriefen und sich in Widersprüche verstrickten, konnte das Gericht die Täterschaft im Fall Bruno Kappi nicht zweifelsfrei klären und sprach die Angeklagten, zwei damals 16- und 20-jährige Naziskins, frei. Wegen anderer Raubüberfälle erhielt einer der beiden eine dreijährige Jugendstrafe.

„Umso wichtiger ist es heute, entschlossen die Demokratie und eine tolerante und offene Gesellschaft zu verteidigen und sich entschieden gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zu wenden“, sagte Reiner Lorenz am Donnerstag. Im kommenden Jahr soll das Mahnmal als Ort der Erinnerung für den ermordeten Bruno Kappi aufgestellt werden, die 20.000 Euro teure Bronze-Skulptur von Künstler Olaf neopan Schwanke das blanke Entsetzen über die Tat zum Ausdruck bringen.

