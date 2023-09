Gefährliche Körperverletzung in Siegen: „Eine ganz üble Tat“

Siegen. Vier Männer sollen in Siegen in eine Wohnung eingebrochen sein und einen Mann verletzt haben. Ein 32-jähriger Mittäter stand nun vor Gericht.

Drei Jahre und drei Monate muss ein 32-jähriger Mann hinter Gitter. Ihm wurde vorgeworfen, zusammen mit drei anderen Personen einen Mann in dessen Wohnung angegriffen zu haben (wir berichteten). „Es war eine ganz üble Tat“, sagte Richterin Elfriede Dreisbach über die gefährliche Körperverletzung bei der Urteilsverkündung im Landgericht Siegen. Zudem habe der Angeklagte gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Das Opfer habe „erhebliche Verletzungen“ davongetragen, erklärte die Richterin. Die Schulter musste wieder eingerenkt werden, es folgten Operationen. „Gegen 23 Uhr habe ich die Tür aufgemacht. Der Täter hat direkt mit der Machete auf die Nase gezielt“, sagte der Geschädigte an einem der vorherigen Verhandlungstage vor Gericht über den Angriff der Männer. In seine Wohnung sei er nach der Tat nicht mehr zurückgezogen, weil er Angst habe, schildert die Richterin.

Der 32-jährige, vorbestrafte Angeklagte wurde vor Gericht nicht als Initiator der Tat angesehen. „Er ist mehr oder weniger mitgegangen“, so Elfriede Dreisbach. Als die Polizeibeamten ihn einige Tage nach dem Angriff festnahmen, entdeckten sie in seiner Wohnung auch mehrere Cannabis-Pflanzen. Man gehe davon aus, dass der Angeklagte sie für seinen eigenen Konsum gezüchtet habe, so die Richterin. Das Gericht sieht den Besitz von Betäubungsmitteln „in nicht geringer Menge“ vor diesem Hintergrund als erwiesen an. Es folgte der Empfehlung des Staatsanwalts, der eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert hatte.

