Hilchenbach/Siegen. CDU, FDP, Grüne und Linke im Rat der Stadt Siegen sind die ersten, die dem Hilchenbacher Bürgermeister gegen die Neonazis den Rücken stärken.

Die Fraktionen von CDU, FDP, Grünen und Linken im Rat der Siegen haben den Entwurf einer Resolution „Gegen Hass und Hetze“ vorgelegt.

Darin erklären sie „uneingeschränkte Solidarität“ mit Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis „ sowie allen Aktiven der Hilchenbacher Stadtgesellschaft, die sich gegen Hass und Hetze engagieren“. Der Schutz von Demokratie, Toleranz und Vielfalt sei nicht nur Aufgabe der Zivilgesellschaft und der Verantwortlichen vor Ort. „ Es ist Aufgabe aller Institutionen in unserem Land die Bürger*innen vor rassistischen, faschistischen und gewaltbereiten Gruppierungen und Akteuren zu schützen. Dazu gehören auch und insbesondere Personen in öffentlichen Ämtern, wie der Bürgermeister, der zwar selbst herabwürdigende öffentliche Äußerungen über sich und sein Handeln dulden, sich selbst aber neutral verhalten soll.“ Die Fraktionen „appellieren an alle, diesem Beispiel zu folgen und klar Position zu beziehen.“

Rechtsextremisten erstatten Strafanzeige gegen Hilchenbacher Bürgermeister

In der Auseinandersetzung um die Niederlassung der rechtsextremistischen Partei „Der 3. Weg“ in Hilchenbach haben die Rechtsextremen sich auf die Person des Bürgermeisters konzentriert und ihn wegen Untreue und Nötigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zuletzt wurde Kyrillos Kaoglidis auf einer Veranstaltung am 1. April öffentlich beleidigt. In einer Reihe von Gerichtsurteilen wurden der Stadt Hilchenbach und dem Kreis Siegen-Wittgenstein Grenzen aufgezeigt, sich unter anderem bau- und ordnungsrechtlich gegen das Parteibüro zu wehren. Als „Maulkorb“ kritisiert wurde das Urteil des Oberverwaltungsgerichts, nach dem die Stadt auf ihrer Homepage die Bewegung gegen die rechtsextremistische Partei nicht unterstützen darf.

