Gegen Corona-Tests: Siegener Schüler verliert Prozess

Schülerinnen in Hagen auf dem Weg zur Schule. Die weiße Flagge ist Kritik an den Testungen in der Schule.

Siegen/Münster Die Corona-Tests an Schulen waren rechtmäßig, bestätigt das Oberverwaltungsgericht. Mehrere Schüler aus ganz NRW hatten geklagt.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat am Montag seinen Beschluss aus dem Eilverfahren bestätigt: Schüler durften während der Corona-Pandemie zu Recht vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden, wenn sie regelmäßige Coronatests verweigern. Geklagt hatte unter anderem auch ein Schüler aus Siegen, der eine weiterführende Schule besucht.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Nach der Coronabetreuungsverordnung durften 2021 nur Personen am Präsenzunterricht teilnehmen, die an dem von der Schule für sie angesetzten Coronaselbsttest mit negativem Ergebnis teilgenommen haben. Die Antragsteller hätten unter anderem geltend gemacht, die Testpflicht verletze sie in ihrem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, heißt es in der Mitteilung des OVG nach dem Eilverfahren. Die Erfassung und Aufbewahrung von Testergebnissen und Nachweisen stellten einen unzulässigen Eingriff in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Darüber hinaus befürchteten sie eine Stigmatisierung im Falle eines positiven Testergebnisses.

„Voraussichtlich“ verhältnismäßige Schutzmaßnahme

Dem ist das Oberverwaltungsgericht nicht gefolgt. Nach Auffassung des zuständigen 13. Senats bestehen gegen die Testpflicht keine durchgreifenden Bedenken. Sie seien „voraussichtlich“ eine verhältnismäßige Schutzmaßnahme, hieß es im April 2021 in einer Pressemitteilung. „Die für die Testung vorgesehenen Coronaselbsttests ermöglichten die Identifizierung insbesondere erkrankter Schüler, die das Virus ansonsten unbemerkt im schulischen und häuslichen Umfeld verbreiten könnten.“ Die Vorbehalte der Antragsteller im Hinblick auf mögliche gesundheitliche Risiken durch die Inhaltsstoffe der Selbsttests teile der Senat nicht. Auch sei davon auszugehen, dass das schulische Personal, unter dessen Aufsicht die Tests stattfänden, in der Lage sei, die richtige Anwendung von Coronaselbsttests zu vermitteln. Die Erfassung und Aufbewahrung von Testergebnissen sei voraussichtlich durch datenschutzrechtliche Vorschriften gedeckt.

Schließlich müssten die Antragsteller ebenso wie alle anderen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen nicht an den Coronaselbsttests in Schulen teilnehmen. Die Coronabetreuungsverordnung sehe als zumutbare Alternative die Möglichkeit vor, selbst einen Nachweis über eine negative, höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung vorzulegen

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland