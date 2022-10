Geisterfahrer aus Siegen fährt mehrmals in den Gegenverkehr

Betzdorf/Siegerland. Versuchte ein Autofahrer mit Siegener Kennzeichen andere Verkehrsteilnehmer zu rammen? Die Gefahr für andere war jedenfalls erheblich.

Einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr hat am Freitag, 30. September gegen 21.50 Uhr der Polizei ein 36-jähriger Fahrzeugführer gemeldet. Nach eigenen Angaben war er mit seinem Fahrzeug die L 288 aus Hachenburg kommend in Richtung Betzdorf gefahren. Kurz vor dem Ortseingang Betzdorf sei ihm ein VW Golf VII, Farbe: dunkelblau, mit einem Kennzeichen aus dem Bereich Kreis Siegen-Wittgenstein (SI) auf seiner Fahrspur frontal entgegengekommen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Fahrer musste mit seinem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin habe er gewendet und sei dem blauen Golf hinterher gefahren. Zeitgleich verständigte die 33-jährige Beifahrerin die Polizei.

Autofahrer aus Siegen wird ins Krankenhaus gebracht

Während seiner Verfolgung beobachtete der Autofahrer, wie der blaue VW Golf mehrmals in den Gegenverkehr fuhr. Dabei kam es offensichtlich zu weiteren Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern.

An der Abfahrt der L 288 / L 287 (Käuser Steimel in Richtung Elkenroth) stellte der Verkehrsteilnehmer seinen Golf ab. Auffällig war, dass bei dem Golf der rechte Vorderreifen komplett zerstört war. Polizeibeamte kontrollierten den 39-Jährigen. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch einen RTW in ein Krankenhaus gefahren. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Polizei bittet dringend darum, dass sich Zeugen, insbesondere gefährdete Fahrzeugführer, bei der Polizei in Betzdorf melden: 02741/9260.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland