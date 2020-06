Geisweid: Mann zieht sich nackt aus und setzt sich auf Bank

Die Siegener Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der in Geisweid unterwegs ist-

Geisweid. Die Polizei sucht nach dem Mann, der öfter auf dem Ruhrst in Geisweid unterwegs ist: 13-Jährige sahen, wie er sich im Wald nackt auszog.

Die Siegener Polizei sucht nach dem Mann, der sich am Samstagnachmittag in Geisweid nackt ausgezogen und auf eine Ruhebank gesetzt hat.

Zwei 13-jährige Kinder spielten Samstag nachmittag gegen 15.45 Uhr in der Verlängerung des Dahlienweges im Wald. Sie befanden sich in der Nähe einer Ruhebank, als ein Mann zu dieser Bank ging, sich auszog und nackt hinsetzte. Als er bemerkte, dass die Kinder ihn sahen, zog er sich wieder an und ging davon.

Auffälliger Rucksack

Die Kinder gaben an, den Mann bereits öfter im Bereich des Ruhrst gesehen zu haben. Die Kinder beschreiben den Mann als circa 35 Jahre alt, 180 cm groß, schlank mit dunklen Haaren. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd. Der Mann hatte einen auffälligen schwarz/roten Rucksack dabei.

Hinweise an die Kripo in Siegen unter 0271/7099-0

