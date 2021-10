Geld für Hilchenbach: Neuer Spielplatz in Doktors Wäldchen

Spielgerät auf dem neuen Spielplatz in der Herrenwiese in Hilchenbach: Nun soll Doktors Wäldchen in Dahlbruch ebenfalls neu ausgestattet werden,

Hilchenbach. Die Stadt Hilchenbach hat Glück: Auch das vierte IKEK-Projekt in diesem Jahr wird gefördert. Die Kinder in Dahlbruch wird das freuen.

Die Stadt Hilchenbach bekommt auch noch ein viertes IKEK-Projekt in diesem Jahr gefördert. Neben dem Dorfplatz Vormwald, der Marktplatz-Neugestaltung und der Steganlage im Freibad Müsen wird auch die Erneuerung des Spielplatzes Doktors Wäldchen in Dahlbruch finanziert. 187.000 Euro Fördermittel wurden der Stadt zugesagt. 33.000 Euro muss sie selbst beisteuern. Da aber ohnehin 30.000 Euro für ein neues Spielgerät im Etat veranschlagt sind, müssen nur noch 3000 Euro nachgeschossen werden. Das hat der Rat jetzt einstimmig getan.

Das Integrierte Handlungskonzept (IKEK) ist ein städtisches Programm, das mit Dorferneuerungsmitteln des Landes finanzier wird. Jedes Jahr wählt die Stadt Projekte für Anträge aus, im nächsten Jahr sollen der Dorfplatz Oelgershausen, der zweite Bauabschnitt des Hilchenbacher Marktplatzes und der Erlebnispfad Bahnhof-Klinik zum Zuge kommen. Doktors Wäldchen kann nun aus der Liste für 2022 verschwinden.

Spielplätze sind Attraktionen

„Eine sehr gute Nachricht, da sollte man nicht lange überlegen“, sagte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis im Rat. Wie erfolgreich Investitionen in Spielplätze seien, zeige sich an dem 2020 eröffneten Ritterspielplatz in der Herrenwiese: „Das sind immer viele Eltern mit Kindern, die ganz viel Spaß haben. Es ist eine Wonne, dort zuzusehen.“ Der Spielplatz in der Herrenwiese sei „jeden Euro wert“, pflichtete André Jung (CDU) bei. Da dürfe man „nicht auf den Euro schauen“, erwiderte Michael Stötzel (SPD), als Andreas Bolduan (UWG) die „einfach gigantischen Summen“ für Spielplätze beklagte. Auch Annette Czarski-Nüs (Grüne) sprach sich für die vorzeitige Investition aus. Schließlich sei Doktors Wäldchen „der schönste Spielplatz in Hilchenbach“.

