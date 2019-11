Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen

Homepage: www.gms-burbach-neunkirchen.de

Motto: Gemeinsam Zukunft gestalten!



Personal und Stundenplan

Schulleiterin: Mechthild Ermert-Heinz, M.A.

Zahl der Schüler: 746 Schülerinnen und Schüler an zwei Standorten

Zahl der Lehrer: 76

Zahl der Klassen in der Sek. I: 29

Beginn 1. Stunde: 8.10 Uhr (Burbach), 7.40 Uhr (Neunkirchen)

Ende letzter Stunde: 8. Stunde endet um 14.15 Uhr (Neunkirchen), 8. Stunde endet um 14.55 Uhr (Burbach)

Länge der Stunden: 45-Minuten- Rhythmus, Mo-Mi-Do lang, Di-Fr kurz Kein Hauptfach im Nachmittag in 5/6



Angebote und Schwerpunkte

Betreuung: Verlässlicher Ganztag, Kein Unterrichtsausfall, verlässlicher Jahresterminkalender, Aufgabenbetreuung durch Fachlehrkräfte, Nachhilfe, Ferienbetreuung bis zu 5 Wochen im Jahr

Individuelle Förderung: Bläserklassen, Musik, Sport/Biologie als Hauptfach möglich, LRS- und Dyskalkulie-Förderung, Persönlichkeitsentwicklung durch Sozialkompetenztraining, Moderner Unterricht, Technische Bestausstattung, Erledigung schriftlicher Aufgaben in der Schule unter Aufsicht einer Lehrkraft, Aufarbeitung von Lerndefiziten in speziellen Kursen, Sprachförderung in allen Fächern, Bläserklasse, DFB-Talentschule/Stützpunktschule, Meisterklasse(n) Kunst, Vielfältiges AG-Angebot, z.B. Robotik, Integrierte Arbeitsstunden zur Erledigung von Aufgaben, Förderung in Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Begabtenförderung, Demokratie lernen (Klassenrat) 1x pro Woche

Auszeichnungen: Zukunftsschule NRW – Vorbildliche Individuelle Förderung, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, Berufswahlsiegel für herausragende Berufsvorbereitung, ECDL-Testzentrum (Europäischer Computerführerschein), DFB-Talentförderschule

AGs: Lego-Technik, DFB, Bläserklasse, Theater, Werken, uvm.

Fremdsprachen: Englisch ab Klasse 5, Chinesisch und Französisch ab Klasse 7, weitere Fremdsprachen ab Klasse 8 möglich

Beratung: Lebensberatung und Lerncoaching durch ausgebildete Berater, Elternberatung auf Augenhöhe, Arbeitsgemeinschaften, Lego-Technik, DFB, Bläserklasse, Theater, Werken, uvm. (mehr als 20 Angebote)

Differenzierungsbereich: Gymnasialzweig und Mittelstufenzweig ab Klasse 7, Mittelstufenzweig ab Kl. 7 mit Grund- und Erweiterungskursen,

Schüleraustausch: Schüleraustausch mit Israel

Was noch?

Berufsvorbereitung: Zusammenarbeit mit der Uni Siegen, Zusammenarbeit mit BAA und BIZ sowie heimischen Kooperationspartnern, Gütesiegel für vorbildliche Berufsvorbereitung, 100% Anschlussquote, Berufsvorbereitungsunterricht ab Klasse 7, Berufsfindungstag (BEFIT) ab Klasse 5, Markt der Möglichkeiten, Praktika – auch Langzeitpraktika möglich, Bewerbungstrainings, z.B. für Einstellungstests, Benimm ist in – Knigge-Training der IHK, Tastenschreiben, eigener Berufskatalog (Leader-Projekt), Style and Win – Projekt zum professionellen Bewerbungsfoto, Kein Schüler verlässt ohne Anschluss unsere Schule. Hohe Quote an Abschlüssen mit Qualifikationsvermerk für die gymnasiale Oberstufe durch ausgezeichnete Förderung.

Verpflegung: Frischkochküche an den Langtagen, Kiosk

Besondere Projekte: Musikzweig, Sportzweig, Sporthelferausbildung, Jährliche Sportprojektwoche, Skifahrt im Jahrgang 8, etc., Ausbildung zum Juniorcoach DFB, Bläserklasse und Schulband, Ausbildung zum Schulsanitäter und Einsatz im Schulalltag, Ausbildung zum Streitschlichter und Einsatz im Schulalltag, Teilnahme am Landeswettbewerb NRW in Chinesisch, ECDL-Computerführerschein, Mofa-Führerschein ab Klasse 8, Sprachfahrt im Jahrgang 10, Filmkurs mit Teilnahme an Wettbewerben