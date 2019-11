Gesamtschule Auf dem Schießberg

Homepage: www.gesamtschule.schiessberg.de

Motto: Die Schule für den Siegener Norden



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Alexander Lisai

Zahl der Schüler/Schülerinnen: 426

Zahl der Lehrer: 50

Betreuung/Individuelle Förderung: Gebundene Ganztagsschule, die Montag, Mittwoch und Donnerstag lange Tage und Dienstag und Freitag kurze Tage anbietet, wobei Dienstag zusätzlich eine Betreuung bis 14.45 Uhr angeboten wird. Keine Hausaufgaben, sondern täglich stattfindende individuelle Lernzeiten. Ab Februar 2018 werden in den Lernzeiten Pilotphasen mit jahrgangsübergreifendem und projektorientiertem Unterricht eingeführt. Zusätzlich werden dort Förder- und Fordergruppen gebildet.

Beginn 1. Stunde: Offener Anfang ab 7.45, Unterricht ab 8 Uhr im 60-Minuten-Takt

Ende letzte Stunde: An den langen Tagen findet ab 13.30 bis 15.30 Unterricht in verschiedensten Formen inklusive AGs statt.



Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen/Differenzierungsbereich: Ab Klasse 6 Spanisch als Wahlpflichtfach, im Differenzierungsbereich die Lernbereiche Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Darstellen und Gestalten sowie Informatik

Schwerpunkte: „Digitale Schule“: Schule und Unterricht sind stark gestützt von digitalen Werkzeugen und es herrscht eine 1:1 Ausstattung mit Tablets für die Schüler.



Was noch?

Verpflegungsangebote: Die Mittagspause ist von 12.30 bis 13.30 Uhr. In dieser Zeit können die Kinder die Mensa besuchen und/oder an einem der vielen offene Angebote teilnehmen, die sich von sportlichen oder kreativen Angeboten bis zum Raum der Stille erstrecken. Die Schule verfügt über ein Bistro/Kiosk und eine Mensa.

Kooperationspartner: Geisweider Jugendtreff