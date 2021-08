Gesamtschule Freudenberg erstmals mit 13 Jahrgangsstufen

Freudenberg. An der Gesamtschule Freudenberg gibt es zum ersten Mal eine Jahrgangsstufe 13. Es ist nicht die einzige Neuheit im gerade gestarteten Schuljahr.

Die Gesamtschule Freudenberg ist zum ersten Mal mit neun kompletten Jahrgängen in ein Schuljahr gestartet. Damit werden dort im kommenden Frühjahr die ersten Abiturientinnen und Abiturienten ihren Abschluss machen – aller Voraussicht nach etwa 40 junge Leute.

Für den fünften Jahrgang fand eine kleine Einschulungsfeier statt. Die Kinder hatten am gleichen Tag ihre erste Unterrichtsstunde mit den neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern – und wenig später stand das erste Klassenfoto auf dem Plan. In eine neue Phase ihrer schulischen Ausbildung startete auch die Jahrgangsstufe 11, mit der es nun zum ersten Mal eine vollständige gymnasiale Oberstufe an der Gesamtschule Freudenberg gibt. Auf das Lernen in diesem Umfeld wurden die Jugendlichen vor den Sommerferien bereits in verschiedenen Pflicht- und Wahlworkshops vorbereitet. Dabei ging es vor allem um das so genannte Operatoren-geleitete Lernen in verschiedenen Fächern und um das Vermitteln von Methoden. Die neuen Oberstufenschülerinnen und -schüler hatten bei diesen Angeboten auch die Möglichkeit, einander besser kennenzulernen.

Gesamtschule Freudenberg: Projektkurs thematisiert Hunger, Armut, Erderwärmung

Darüber hinaus „wurde mit den neu eingeführten Fächern Erdkunde und Musik das Fächerangebot der Oberstufe erweitert“, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Mit dem neuen Projektkurs „Global Challenges – vision for our future“ in der Qualifikationsphase, der die Fachbereiche Englisch und Sozialwissenschaften abdeckt, „verfügt die Oberstufe nun über drei sehr interessante Projektkurse“, wie es weiter heißt. Das Besondere daran: Die jungen Leute können frei Projekte wählen und von Lehrkräften und externen Partnern begleitet forschen.

Wissenschaft, Technik, Geschichte Im vergangenen Schuljahr gab es in der Jahrgangsstufe 11 vier Projektkurse an der Gesamtschule Freudenberg. Zwei standen unter dem Motto „Next Generation Design for Climate“. Ein Kurs befasste sich mit der nachhaltigen Herstellung von Desinfektionsmitteln aus Lebensmittelresten, einer anderer mit der „solaraktiven Beschichtung von Dachpfannen“, wie es auf der Homepage der Schule heißt. Außerdem gab es je einen Kurs zur Freudenberger Stadtgeschichte und einen zu einer „historisch-kulturellen Spurensuche in Nordspanien“. Die Präsentation der Ergebnisse fand in der Weißtallhalle in Kaan-Marienborn statt.

„In dem neuen Projektkurs werden globale Herausforderungen unserer Zeit wie Hunger, Armut oder Erderwärmung auf Englisch untersucht, recherchiert und diskutiert und in einer prozessorientierten Werkstattarbeit zu einem individuellen Endprodukt gebracht“, wie die Gesamtschule erläutert. Gemeinsam mit der südafrikanischen Partnerschule Leonard Ntshuntshe Secondary School in Emalahleni und vielen anderen Schulen aus aller Welt nehmen die Schülerinnen und Schüler im Januar an dem Projekt Global Goals teil, in dem sie „medial vernetzt und lernergerecht eins der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen vertiefen“.

Gesamtschule Freudenberg: Bauarbeiten an naturwissenschaftlichen Räumen laufen

Im A-Gebäude der Schule laufen die Bauarbeiten an zwei modernen Naturwissenschaftsräumen einschließlich eines Vorbereitungsraums auf Hochtouren, die im Laufe des Schuljahrs fertiggestellt werden sollen. „Die Räume verfügen dann über die neueste mediale Ausstattung, absenkbare Energiesäulen und einen fahrbaren Abzug“, heißt es dazu.

Ferner machte zum Schuljahresbeginn ein Truck der Metall- und Elektroindustrie zur Berufsorientierung an der Bushaltestelle der Gesamtschule Halt. Die Schülerinnen und Schüler konnten im Inneren an verschiedenen Stationen ganz praktisch Arbeiten aus der Metall- und Elektrobranche erproben. Die Fachleute gaben ihnen zudem Bewerbungstipps und Informationen zu aktuellen Ausbildungsstellen.

