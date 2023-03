Getötetes Mädchen Freudenberg: Schule im Ausnahmezustand

Die Schule der von zwei etwa gleichaltrigen Mädchen getöteten 12-Jährigen in Freudenberg bietet den Schülerinnen und Schülern weiterhin die Möglichkeit, über die schrecklichen Geschehnisse und ihre Gefühle zu sprechen. Bereits am Montag hingen vor dem Gebäude Flaggen auf halbmast.

Freudenberg. Nachdem bekannt wurde, dass die 12-Jährige in Freudenberg von zwei Mädchen getötet wurde, ist die Schule in der Trauerarbeit noch mehr gefordert.

An der Schule der getöteten 12-Jährigen nehmen sich Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte weiterhin viel Zeit für Gespräche. Normaler Unterricht finde noch nicht wieder statt, sagte Christoph Söbbeler, Sprecher der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Die Schule ist im Moment der Ort, an dem für die Schülerinnen und Schüler Austausch und Trauer möglich sind.“ Nachdem bekannt wurde, dass die 12-Jährige wohl von zwei 12- und 13-jährigen Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis erstochen wurde, sei der Gesprächsbedarf noch einmal groß, sagte Christoph Söbbeler.

Die Kinder und Jugendlichen seien den ganzen Schultag mit ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern zusammen. „Es gibt Halt, in gewohnter Umgebung mit vertrauten Menschen zusammen zu sein – gerade jetzt, wo andere Gewissheiten zusammengebrochen sind“, so Christoph Söbbeler. Psychologen und Fachleute der Bezirksregierung seien weiterhin an der Schule – auch um die Lehrkräfte zu unterstützen. Diese bekämen etwa Vorschläge, wie sie ein gutes Gespräch mit ihren Klassen anstoßen und auf die Emotionen der Schülerinnen und Schüler reagieren könnten. Weitere Details nannte er gegenüber der dpa nicht. „Es ist wichtig für alle, dass die Schule jetzt ein geschützter Raum ist.“

Bei der Frage, wann die Klassen wieder zum normalen Unterricht zurückkehren, lasse man der Schule große Freiheiten. „Es ist kein Zwang da, ins Stundenplan-Korsett zurückzukehren.“ Jede Klasse könne erstmal für sich entscheiden, ob normaler Unterricht wieder hilfreich sei oder nicht.

