Rudersdorf. Die Welt verändert sich, die Gesellschaft verändert sich – darauf muss auch die Feuerwehr reagieren, aber auch die Bevölkerung ist gefragt.

Beim Kreisfeuerwehrverbandstag am Samstag, 15. April, ging der Vorsitzende Rainald Thiemann auf aktuelle Probleme und Entwicklungen ein, mit denen sich die Feuerwehren im Kreis Siegen-Wittgenstein beschäftigen. Neben 104 stimmberechtigten Kameradinnen und Kameraden begrüßte Thiemann auch Vertreter aus Politik und Verwaltung: Landrat Andreas Müller, Kreisbrandmeister Bernd Schneider, Bürgermeister Hannes Gieseler, Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck, die Bundestagsabgeordneten Laura Kraft (Grüne) und Volkmar Klein (CDU), Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach (CDU), den Siegener Feuerwehr-Dezernent Wolfgang Cavelius und Thiemo Rosenthal, beim Kreis Siegen-Wittgenstein Dezernent für Gesundheit, Sicherheit und Bevölkerungsschutz.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nachdem die Pandemie die Feuerwehren über lange Zeit gefordert hat, seien aktuelle Themen mögliche Gasmängel, Stromausfälle, Hacker-Angriffe auf kritische Infrastruktur. In solchen „Energie-Mangellage-Szenarien“ müssten Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit ihren Meldeköpfen neben Ordnungsbehörden und Kommunalverwaltungen sicherstellen, dass Brandschutz und Rettungsdienst sichergestellt ist. „In diesem Zusammenhang dürfen wir nicht nachlassen, auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger hinzuweisen. Jeder ist zunächst für sich und seine Angehörigen verantwortlich, seinen Haushalt so auszustatten, dass man einige Tage ohne fremde Hilfe auskommen kann“, sagte der Vorsitzende.

Einsätze wegen Lappalien binden enorme Kapazitäten der Feuerwehr

Auch wenn es in Siegen-Wittgenstein längst nicht das Ausmaß wie in anderen Regionen erreicht habe, macht der Feuerwehr zunehmend das Thema Gewalt gegenüber Einsatzkräften Sorgen. „Hier gibt es nur einen angemessenen Umgang mit diesem respektlosen und nicht ansatzweise nachvollziehbaren Verhalten: Die konsequente Strafverfolgung und Ahndung im Rahmen des Strafgesetzes!“, betonte Rainald Thiemann. Eine „Rundumversorgungshaltung“ mancher Menschen führe dazu, dass Feuerwehren und Rettungsdienste mit teilweise lapidaren Einsatzszenarien konfrontiert werden, die sich mit gesundem Menschenverstand und zumutbarer Eigenverantwortung vermeiden ließen. „Die Feuerwehren und Rettungsdienste und auch der Leitstellen kommen an ihre Grenzen“, so der Vorsitzende – solche Einsätze binden auch ehrenamtliches Personal.

Auch viele Alterskameraden waren zum Kreisfeuerwehrverbandstag nach Rudersdorf gekommen. Insgesamt 104 stimmberechtigte Mitglieder waren vor Ort. Foto: Jürgen Schade

Auch das Thema „Ölspur“ bleibe „treuer Begleiter“ der Feuerwehren. Oft seien die zuständigen Stellen vor allem am Wochenende nicht erreichbar, so dass die Arbeit an den Feuerwehren hängenbleibe.

Feuerwehr muss sich verändern, auch in Siegen-Wittgenstein

Gedanken macht sich der KFV über gesellschaftliche Veränderungen, denen man zwangsläufig begegnen müsse: „Wie bekommen wir ein gutes Miteinander von jungen und älteren Kameradinnen und Kameraden hin?“, fragte Thiemann. „Wir wollen uns dafür einsetzen, noch mehr Mädchen und Frauen für die Arbeit in der Feuerwehr zu gewinnen.“ Man freue sich auch über Quereinsteiger. Allen sei ihre überwiegend ehrenamtliche Einsatzbereitschaft hoch anzurechnen.

Leistete erfolgreiche Arbeit: Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands um Rainald Thiemann (3. von rechts). Foto: Jürgen Schade

Auf Landesebene erwartet der KFV in absehbarer Zeit eine Novellierung des BHKG (Gesetz über Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz). Die Flutkatastrophe und weitere Folgen von Klimaveränderungen, der Krieg in der Ukraine, Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel machten deutlich, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden müssten – „dies wird Veränderungen in Organisationsformen auf Landes-, Kreis- und kommunaler Ebene zur Folge haben“, sagte Thiemann.

Über den Kreisfeuerwehrverband Siegen-Wittgenstein

Der Kreisfeuerwehrverband (KFV) vertritt die Freiwilligen Feuerwehren in Siegen-Wittgenstein und seit 1. April auch die Berufsfeuerwehr Siegen. Ihm gehören Mitglieder der aktiven Einsatzabteilungen, der Kinder- und Jugendfeuerwehren, der Musikzüge und der Alters- und Ehrenabteilung an.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden Rainald Thiemann, seinen Stellvertretern Klaus Langenberg (Bad Berleburg) und Mark Andre Amos (Bad Laasphe), Geschäftsführer Daniel Heinelt (Bad Laasphe) und Schriftführer Dietmar Kalteich (Freudenberg).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland