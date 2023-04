Gewalt und Sex auf dem Handy: Wie sich Jugendliche wehren

Präventionsprojekt „Say NO. Nicht mit mir‘ | Sagt NEIN zu sexualisierter Gewalt in digitalen Medien“: In der Weißen Villa in Dreslers Park in Kreuztal werden die preisgekrönten Arbeiten vorgestellt.

Kreuztal. Die neunten Klassen des Kreuztaler Gymnasiums sind kreativ: Sie zeigen, was man gegen sexualisierte Gewalt in digitalen Medien tun kann.

Zum Abschluss des Präventionsprojekts „Say NO. Nicht mit mir. Sagt NEIN zu sexualisierter Gewalt in digitalen Medien“ haben sich rund 90 Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe des Städtischen Gymnasiums Kreuztal an einem Kreativ-Wettbewerb beteiligt. Dazu eingeladen hat der Zonta Club Siegen Area als einer der drei Kooperationspartner. Jetzt wurden in der Weißen Villa in Kreuztal die Arbeiten prämiert.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Erwachsene kennen die Parallelwelten im Netz nicht

„Die künstlerische Auseinandersetzung hat den Jugendlichen einen völlig anderen Weg eröffnet, über dieses sensible und sperrige Thema nachzudenken, sich auszutauschen und sich auszudrücken“, sagt Beata Hill, Initiatorin des Projektes und Zonta-Präsidentin 2021/22. Die Wettbewerbsbeiträge haben die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Projekttage im Herbst 2022 im Kunstunterrichts mit ihren Lehrerinnen Helga Rippke und Laura Kurtseifer erstellt. In Gruppen- und Einzelarbeiten sind über 40 Collagen, Zeichnungen und digitalen Plakate entstanden.

+++ Lesen Sie auch: Gewalt an Kindern: „Was schlimm war, ist schlimmer geworden“ +++

Vor dem Start der Projektwoche wurden Lehrkräfte und Eltern in einem Impulsvortrag über das Thema „Sexualisierte Gewalt im Netz“ und die Arbeitsweisen im Projekt informiert. „Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen einen sicheren Umgang mit dem Internet und dessen Inhalten zu ermöglichen“, so Susanne Otto, Kriminalhauptkommissarin und Opferschutzbeauftragte der Polizei Siegen-Wittgenstein. Dies bestätigt auch Alexandra Gullone vom Städtischen Gymnasium Kreuztal. „Uns Erwachsenen hat das Thema zudem vor Augen geführt, dass wir viel aufmerksamer damit umgehen müssen, dass es eine Vielzahl von jugendlichen Parallelwelten gibt, die auch wir zum Schutze unserer Kinder und Jugendlichen nicht aus dem Blick verlieren dürfen.“

+++ Lesen Sie auch: Mädchen in Not: Mehr Gewalt während der Pandemie +++

Snapchat für Nacktfotos?

Der Aufklärungsbedarf war offenkundig - überliefert ist das Missverständnis in der Funktionsweise eines einst bei jungen Leuten führenden sozialen Netzwerks: „Snapchat ist doch zum Verschicken von Nacktfotos, weil die Bilder wieder verschwinden.“ Thema wurde aber auch der Umgang von Erwachsenen mit Medien. „Mein Vater stellt immer Bilder in seinen Status auf WhatsApp“, berichtete zum Beispiel ein Schüler, „sein Smartphone ist auch gleichzeitig, sein Arbeitstelefon. Alle seine Kunden und Kundinnen sehen mich in dem Status. Das ist mir sehr unangenehm.“

Am eigentlichen Projekttag im Herbst 2022 wurden die Jugendlichen nicht nur über mögliche Gefahrenquellen im Internet aufgeklärt. In ihrer jeweiligen Klasse haben sie zudem trainiert, ihre eigenen Bedürfnisse einzuschätzen, Grenzen zu setzen und sich selbst mit ihren individuellen Eigenschaften anzunehmen, aber auch ihre eigenen Rollen und die Rollen der anderen wahrzunehmen. „Für die Jugendlichen war es wichtig, den Geschlechtern gerade bei sexualisierter Gewalt keine Rollenklischees aufzuzwingen. Auch Mädchen können Täterinnen sein, genauso wie auch Jungen von sexualisierter Gewalt betroffen sein können,“ erklärt Katharina Heinrich von der Kreuztaler Beratungsstelle „Für Mädchen in Not“.

+++ Lesen Sie auch: Polizei Siegen: „Könntest Du Dir Kinderpornos angucken?“ +++

„Bewegt, erschrocken, hoffnungsvoll“

Melissa Thor, stellvertretende Leiterin der Beratungsstelle: „Durch Präventionsprojekte wie dieses lernen Kinder und Jugendliche verschiedene Hilfestellen kennen, an die sie sich gegebenenfalls in schwierigen Situationen wenden können.“ „Wenn am Ende Lehrkräfte, Eltern wie auch Schülerinnen und Schüler Handlungssicherheit im Internet und den in den sozialen Medien erhalten, sind wir in der Prävention und einem guten, gesellschaftlichen Zusammenleben ein Stück weiter“, so das Fazit von Britta Scholz, Diplom-Pädagogin der Kriminalprävention der Polizei Siegen-Wittgenstein.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Manche Kinder finden im Kühlschrank nur Spirituosen +++

Eine siebenköpfige Jury hat die für sie überzeugendsten Beiträge ausgewählt. Dr. Eva Schmidt, freiberufliche Kuratorin und frühere Leiterin des Museums für Gegenwartskunst, war Vorsitzende der Jury: „Die Jury hatte angesichts der Arbeiten eine spannende Diskussion.“ Für Jury-Mitglied Thomas Kellner, international bekannter Fotokünstler aus Siegen, haben die Schülerinnen und Schüler die Aufforderung ‚Say NO. Nicht mit mir‘ in ihren Plakaten in einer „faszinierenden, lebensbejahenden, genderübergreifenden und gesellschaftsoffenen Haltung vielfältig, spannend, kreativ, inspirierend mit eindeutigen Aussagen beantwortet“. Thomas Kellner weiter: „Als Mitglied der Jury haben mich die Arbeiten bewegt, erschrocken und hoffnungsvoll gemacht.“

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Mehr Kinder misshandelt und missbraucht durch Corona +++

Zur Belohnung einen Theater-Video-Workshop

Die kreativen Köpfe der von der Jury ausgewählten Plakate dürfen an ihrer Schule einen dreistündigen Theater-Workshops mit Henriette Heine, Theaterpädagogin des Apollo Theaters/Jap besuchen. Das Ergebnis der gemeinsamen Auseinandersetzung mit dem Thema sexualisierte Gewalt in Sozialen Medien kann zum Beispiel ein gemeinsam produziertes Video sein. Insgesamt 26 Plätze stehen dafür zur Verfügung. Mit dabei sind Schülerinnen und Schüler aus jeder der neunten Klasse.

Im Herbst soll die nächste Projektrunde an einer anderen Schule starten. Bewerbungen liegen bereits vor.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland