Gewerbegebiet Hilchenbach: Lieber Lützel als Brachthausen?

An das für das Gewerbegebiet vorgesehene Grundstück grenzt das Feuchtgebiet Lützel an, das als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet geschützt ist.

Hilchenbach. SPD und CDU unternehmen einen Vorstoß: Hilchenbach soll sich vor allem um die Lützeler Heide kümmern.

SPD und CDU räumen der Idee eines interkommunalen Gewerbegebietes mit Brachthausen offenbar keine großen Chancen auf Realisierbarkeit ein.

Im Rat wollen die beiden Fraktionen beantragen, das Gewerbegebiet Lützeler Heide weiter zu entwickeln. Den Beschluss für den neuen Bebauungsplan für ein fünf Hektar großes Gelände hatte der Rat bereits 2021 gefasst, als das Erndtebrücker Recycling-Unternehmen AST Interesse an der Erweiterung seines Lützeler Standortes bekundet hatte. Dagegen ausgesprochen hatten sich die Naturschutzverbände. Für das interkommunale Gewerbegebiet in Brachthausen hatten Hilchenbach und Kirchhundem gemeinsam eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Politische Beratungen über das Ergebnis sind bisher nicht erfolgt. Daneben stehen Überlegungen für eine „Vordere Insbach 2“ und das Allenbacher Hammerwerk-Gelände im Raum.

