Feuerwehreinsatz Gewerbepark Siegerland: Starke Rauchentwicklung in Häusern

Burbach Am Samstagabend kam es in Häusern der ehemaligen Siegerlandkaserne zu Feuerwehreinsätzen. Eine Brandmeldeanlage hatte angeschlagen.

Zu einem Einsatz im Gewerbepark Siegerland (ehemalige Siegerlandkaserne) rückten am Samstagabend gegen 19 Uhr die Feuerwehren aus Burbach, Würgendorf sowie Lippe aus. Eine Brandmeldeanlage hatte angeschlagen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Nach ersten Erkenntnissen wurden aufgrund von Wartungsarbeiten die Gebäude am Samstag von 6 bis 16 Uhr stromlos gelegt“, sagte der Leiter der Feuerwehr Burbach, Markus Schwarze. Beim Wiedereinschalten habe eine Heizungsanlage in einem Gebäude nicht richtig reagiert und es sei zu einer massiven Rauchentwicklung in dem Gebäude gekommen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Nur wenig später gab es einen weiteren Einsatz in einem anderen Haus mit ähnlichen Anzeichen und einer massiven Rauchentwicklung. Offenes Feuer konnte in den Heizungsanlagen nicht ausgemacht werden, jedoch stank es gewaltig verschmort. Die Feuerwehr übergab schließlich die Einsatzstelle an den Hausmeister, der eine Heizungsfirma alarmierte, die den Schaden beheben soll.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland