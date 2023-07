Die Feuerwehr ist mit drei Löscheinheiten vor Ort in Winsdorf. Vermutlich ist das Feuer durch einen Blitzeinschlag entzündet worden.

Feuerwehr Gewitter: In Wilnsdorf schlägt Blitz in die Volksbank ein

Wilnsdorf. In den Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Wilnsdorf schlägt der Blitz ein.

Kurz aber heftig war am Dienstagabend der Gewitterregen, der über Wilnsdorf herniederging. Die Feuerwehr wurde zu einem Blitzeinschlag gerufen: Ein Blitz war in den Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses mit der Volksbank-Filiale an der Hagener Straße eingeschlagen.

Leichter Rauch drang beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus der Giebelspitze des Daches. Sofort wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Ein weiterer Trupp ging vorsorglich durch das Treppenhaus bis zum Dach vor. Nacheinander trafen dann auch die Feuerwehreinheiten aus Flammersbach und Wilgersdorf an der Einsatzstelle ein. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Hagener Straße war für die Dauer des Feuerwehreinsatzes von der Polizei voll gesperrt worden.

