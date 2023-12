Hausanschlüsse Glasfaser in Netphen: Telekom wird in weiteren Orten aktiv

Netphen Nach der Insolvenz von Glasfaser Direkt kommt wieder Bewegung nach Netphen. Nicht alle Ortsteile werden davon profitieren.

Das mit der Telekom verbundene Unternehmen Glasfaser Plus beginnt mit der Verlegung von Glasfaser-Hausanschlüssen in Netphen-Mitte. Ab 2024 sollen dann auch Afholderbach, Eschenbach, Oelgershausen und Frohnhausen folgen. Das hat Kämmerer Christian Walde im Hauptausschuss mitgeteilt.

Die Telekom habe aber nicht vor, in den anderen „-hausen“-Dörfern, in Dreis-Tiefenbach oder Sohlbach tätig zu werden. Glasfaser Plus wird damit teilweise auch in Ortsteilen aktiv, die Glasfaser Direkt versorgen wollte. Der nach der Insolvenz eingetretene Investor Carma Networks halte sich mit Zusagen zurück. „Voraussichtlich“ werde das Unternehmen aber nicht dort bauen, wo schon Mitbewerber aktiv sind. Kunden, die bereits Vorverträge mit Glasfaser Direkt abgeschlossen haben, können diese kündigen. „Das geht erfahrungsgemäß reibungslos“, sagte Walde. „Wir sind leider zur Passivität verdammt“, bedauerte Bürgermeister Paul Wagener.

Greenfiber für die „weißen Flecken“

Unberührt davon arbeitet Greenfiber den Auftrag des Kreises Siegen-Wittgenstein ab, „weiße Flecken“ ans Netz anzubinden: Das sind Schulen - in Netphen: Gymnasium und Sekundarschule -, Krankenhäuser, Gewerbegebiete und einzelne Adresse mit bisher weniger als 30 Mbit Bandbreite.

