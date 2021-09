Glasfaser bis an die Haustür soll auch für 292 Haushalte in Siegen-Meiswinkel möglich werden (Symbolbild)

Breitband Glasfaser in Siegen: Schnelles Netz für Meiswinkel möglich

Meiswinkel. 292 Haushalte in Siegen-Meiswinkel könnten in Kürze einen schnelleren Glasfaseranschluss bekommen. Es gibt aber eine Bedingung.

Westenergie Breitband bietet 292 Haushalten in Meiswinkel, die bisher nicht in dem öffentlich geförderten Breitbandausbau des Kreises Siegen-Wittgenstein berücksichtig wurden, die Chance auf einen schnellen Internet-Anschluss. Möglich macht dies der privatwirtschaftliche Breitbandausbau des lokal tätigen Energieunternehmens.

Infogespräch in Siegen-Meiswinkel: Philip Greb (Westnetz, von links), Ralf Weber (Förderverein Glockenhäuschen), David Slusalek (Vertriebspartner), Bürgermeister Steffen Mues und Peter Imhäuser (Westenergie). Foto: Westnetz

Dieser kommt aber nur unter der Voraussetzung zustande, dass sich mindestens 40 Prozent der Anwohner bis zum 30. November für einen Glasfaser-Hausanschluss (FTTH), in Verbindung mit einem Eon-Highspeed Produkt entscheiden, heißt es dazu in einer Mitteilung. Alle Anwohner erhalten in den nächsten Tagen ein Anschreiben mit Informationen.

Siegen-Meiswinkel: Infogespräch vor Ort

Auf Einladung von Peter Imhäuser, Leiter Kommunales Partnermanagement der Westenergie in Siegen, fand in Meiswinkel ein Informationsgespräch statt, an dem auch Bürgermeister Steffen Mues teilnahm. Für ihn ist der mögliche Breitbandausbau eine gute Nachricht: „Jetzt haben noch mehr Haushalte die Möglichkeit, das schnelle Internet zu nutzen.“

Auch Ralf Weber vom Förderverein Glockenhäuschen freut sich über diese Chance: „In Meiswinkel haben wir das jetzt selbst in der Hand, ob wir schnelles Internet bekommen oder nicht.“

